¥¬¡¼¥·¡¼¡¡¥¥ó¥×¥êÊ¿Ìî»çÍÔ¤ÎÂà½êÍýÍ³¤ò»ØÅ¦¡Ö¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤ÎÂà½êÍýÍ³¤ËÆ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¼ÒÄ¹¤Ø¤Îà¶¯Îõ¤Ê±åº¨á¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Ë¥¬¡¼¥·¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ö¤¤¯¤ê¤ó¡×¤È¡Ö¤ª¤¬¤·¤å¤ó¡×¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ø£Ø¡½£Â£á£ô£ó£õ£²¡¿¥Ð¥Ä£²¡×¤Ç¥¥ó¥×¥êÁûÆ°¤òÆÃ½¸¡£¤³¤ì¤Ï¡¢£¶Æü¤Ë¶ÛµÞÀ¸ÇÛ¿®¤·¤¿¥¬¡¼¥·¡¼¤ÎÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ÎÆ°²è¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊ¿Ìî¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Î£³¿Í¤¬ÍèÇ¯£µ·î£²£²Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£Ê¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤ÏÆ±Æü¤ËÂà½ê¤·¡¢´ß¤ÏÍè½©¤ËÂà½ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£¹Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡¿ºÌ¤ê¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Ê¿Ìî¤È¹â¶¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤¬Âà½ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Û¾ï¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤«¤é¤Î£Ä£Í¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¤·¤«¥¤¥¸¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¿ÍÌ®¤ò¶î»È¤·¤Æ¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊ¿Ìî·¯¤Ï¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò´°Á´¤Ëº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖº¬¶¯¤¤¡£¡Ø¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤Èà±åº¨Àâá¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤Ê¤¼¥¸¥å¥ê¡¼»á¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âà½êÍýÍ³¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Çº£¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¸«²ò¤À¡£
¡Ö²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î²°Âæ¹ü¤ÏÍÉ¤é¤°¤È»×¤¦¡×
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï°ú¤Â³¤¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖKing & Prince¥á¥ó¥Ð¡¼3¿ÍÃ¦Âà¤Ø¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯