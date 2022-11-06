¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÖÉÔÎÑ¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Övol.1
¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±Æ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤ÀÉÔÎÑ¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢°Æ³°¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
º£²ó¤Ï¡¢Æ±Î½¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÉÔÎÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ç¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È
¡ÖÆ±Î½¤ÎA»Ò¤Ï¾å»Ê¤ÈÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¿¦¾ì¤Ç¤½¤Î¾å»Ê¤È¤è¤¯¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ª¤Î¤¤¤¤½÷»Ò¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÃË¤È½÷¤Î¶õµ¤´¶¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤º¡¢º£Æü¤âÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈù¾Ð¤ó¤À¤êð÷¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ºÐ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê»öÌ³¡¦28ºÐ¡Ë
¢¦ ¿¦¾ì¤Ç¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£2¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£