広島の秋山翔吾選手

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プロ野球セ・リーグの23日の公示が発表され、広島の秋山翔吾選手が新型コロナの特例2022で登録を抹消されました。

午後4時15分現在で、代わりに昇格する選手は発表されていません。