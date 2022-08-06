ÆÈ¿È¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¤Î1¥õ·î¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ù½Ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¡ª·î¼ý34Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡©
ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²È·×Êí¤È¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢ºÜ¡Ö»ä¤Î²È·×Êí¡×¡£ º£²óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢PR²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î»°¾åÆàÄÅÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿32ºÐ¡¦ÆÈ¿È¡Ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ç¯¼ý¤ÈŽ¤¸½ºß¤ÎÃùÃß³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ž¢2Ç¯Á°¤ËÄ¹¤¯¶Ð¤á¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤«¤éPR²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£°ã¤¦¶È³¦¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÁ°¿¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¤¯¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¶È¼ï¤Ë½¢¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó500Ëü±ß¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¡¢Â¿Ë»¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯¼ý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤òÃù¶â¤·¤ÆÃù¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬150Ëü¤Û¤É¡£ÌÜÉ¸³Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇÄã¤Ç¤â100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÏÃù¶â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»°¾å¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃù¶â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¿©¤ä¸òºÝÈñ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆÈñ¤¬Â¿¤á¡£À¸³èÈñ°Ê³°¤Î¤´Ë«Èþ»Ù½Ð¤Ï¼ê¼è¤ê¤Î20¡ó¤òÌÜ°Â¤Ë¡£¿©Èñ¤â15¡Á20%ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢²È·×¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
1¥õ·î¤Î¼ý»Ù¤ò¸«Ä¾¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡©
Ž¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸òºÝÈñ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£¡¢²ÝÂê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃù¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤ÈÏÃ¤¹»°¾å¤µ¤ó¡£
Ž¢ÆÃ¤ËÌÜÉ¸¤â¤Ê¤¯¤¿¤ÀÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¤ä±¿ÍÑ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£¸å¤ÏÃù¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØGINGER¡Ù2020Ç¯7¡¦8·î¹çÊ»¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£