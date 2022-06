Twitterの買収を進めているイーロン・マスク氏が、Twitterの従業員とのオンラインミーティングで、「ユーザー数10億人の目標を達成するには、WeChatやTikTokのようになる必要がある」と語ったと報じられています。

イーロン・マスク氏は2022年6月16日に、Twitterの最高マーケティング責任者であるLeslie Berland氏が司会を務め、同社の従業員約8000人向けにライブ配信されたオンライン会議に出席しました。Twitter買収に合意したものの、Twitterが抱えるボット問題で買収中止をほのめかしていたマスク氏が従業員と話すのは、これが初めてです。

午前9時の開始予定から10分遅刻したというマスク氏は、ホテルの一室と思われる場所から携帯電話を通じて行ったオンライン会議の中で、「Twitterを世界中に10億人のユーザー数を抱えるサービスにしたい」と意気込みを語りました。この目標は、記事作成時点におけるTwitterのユーザー数の約4倍とのこと。

話題は途中で、地球外生命体が存在するのかどうかの話などに脱線したものの、マスク氏は中国のメッセンジャーアプリであるWeChatが中国人の日常生活に深く浸透していることを指摘して、「中国人は基本的にWeChatで生活していますが、中国の国外にはWeChatに相当するものがありません。そこで、Twitterを中国以外の人々にとってのWeChatのようなサービスにできれば、大成功です」と述べました。

また、TikTokが支持されているのはTikTokのアルゴリズムがユーザーを退屈させない点にあると分析した上で、「Twitterも同じようにブラッシュアップしたら面白くなるでしょう」と話して、WeChatとTikTokを目標にする考えを示しました。

マスク氏はさらに、Twitterの強みはニュースを表面化させることに優れていることだと評価。「Twitterは深刻な問題を人々に知らせるという点で、もっと優れた存在になると思います」と述べました。また、従業員からの「Twitterの5年〜10年先の成功はどんな姿ですか」という質問に対しては「現実の本質をもっとよく理解できるような、より長く続く強い文明社会に貢献するものになるべきです」と答えました。

パンデミックの影響で在宅勤務をしている人が多いTwitterの従業員からは、勤務体制に関する質問も出ました。これに対して、マスク氏は「ソフトウェアの開発は車を作るために毎日オフィスに顔を出すのとは違います」として、リモートワークに前向きな考えを示しました。自動車に言及したのは、以前マスク氏がテスラの従業員に「オフィスに戻らないなら辞職したとみなす」と伝えて、事実上リモートワークの廃止を宣言したことを踏まえての発言だとみられます。ただし、マスク氏はあまりにもオフィスへの参加が欠けていると「エスプリ」の低下を招く恐れがあるとして、将来的にはオフィスへの出勤を増やすことを望んでいるとも付け加えました。

マスク氏との初対談についてのTwitterの従業員らの評価は、さまざまでした。例えば、マスク氏のイノベーターとしての手腕を買っているTwitter従業員の中には、買収完了後もTwitterの方針に深くコミットメントしていく姿勢を見せたマスク氏を心強く感じたと話しました。一方で、ある従業員は社内でのSlackメッセージで「彼が質問に答える度に酒を飲んでも、終わる頃にはすっかりしらふになっているでしょう」と書き込んで、マスク氏が自分たちの質問に答えていなかったと不満をあらわにしたとのことです。