福島県で震度5弱の地震 震源は茨城県沖 津波の心配なし

2022/05/22 12:39 ウェザーニュース

今日5月22日(日)12時24分頃、福島県で最大震度5弱を観測する地震がありました。

震源地：茨城県沖

マグニチュード：5.8

震源の深さ：約30km

この地震による津波の心配はありません。

国内で震度5弱以上の地震が発生するのは、4月19日の茨城県北部を震源とする地震以来で、今年に入って7回目になります。茨城県沖を震源とする地震に限ると、2020年11月22日以来です。

気象庁はこの地震に関して、緊急地震速報(警報)を発表しています。

震度3以上を観測した地点

震度5弱：【福島県】

いわき市小名浜 いわき市平梅本

震度4：【福島県】

いわき市三和町 いわき市平四ツ波 福島広野町下北迫大谷地原 楢葉町北田 富岡町本岡 川内村上川内小山平 川内村上川内早渡 大熊町野上 大熊町大川原 双葉町両竹 浪江町幾世橋 郡山市開成 田村市大越町 田村市滝根町 古殿町松川新桑原 猪苗代町千代田

震度3：【宮城県】

登米市登米町 登米市米山町 登米市南方町 登米市迫町 大崎市古川三日町 大崎市古川旭 大崎市松山 大崎市田尻 宮城加美町中新田 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 名取市増田 角田市角田 岩沼市桜 蔵王町円田 大河原町新南 村田町村田 宮城川崎町前川 丸森町鳥屋 仙台青葉区作並 石巻市大街道南 石巻市桃生町 松島町高城

【山形県】

上山市河崎 村山市中央 天童市老野森 中山町長崎 米沢市アルカディア 米沢市林泉寺 南陽市三間通 高畠町高畠 山形川西町上小松

【福島県】

いわき市錦町 福島広野町下北迫苗代替 川内村下川内 相馬市中村 南相馬市原町区高見町 南相馬市鹿島区西町 南相馬市小高区 葛尾村落合落合 郡山市朝日 郡山市湖南町 田村市船引町 田村市常葉町 田村市都路町 古殿町松川横川 福島市松木町 福島市桜木町 福島市五老内町 白河市新白河 白河市東 白河市表郷 須賀川市八幡山 須賀川市岩瀬支所 須賀川市八幡町 二本松市油井 二本松市針道 福島伊達市前川原 福島伊達市保原町 本宮市本宮 本宮市白岩 桑折町谷地 国見町藤田 川俣町五百田 大玉村南小屋 大玉村玉井 鏡石町不時沼 天栄村下松本 西郷村熊倉 泉崎村泉崎 中島村滑津 矢吹町一本木 棚倉町棚倉中居野 石川町長久保 玉川村小高 平田村永田 浅川町浅川 小野町中通 小野町小野新町 猪苗代町城南 喜多方市高郷町 喜多方市御清水 喜多方市塩川町 西会津町登世島 磐梯町磐梯 会津坂下町市中三番甲 湯川村清水田 柳津町柳津 会津美里町新鶴庁舎

【茨城県】

日立市助川小学校 日立市十王町友部 常陸太田市金井町 常陸太田市高柿町 高萩市安良川 高萩市本町 北茨城市磯原町 北茨城市中郷町 笠間市石井 小美玉市上玉里 東海村東海 下妻市鬼怒 常総市新石下 筑西市舟生 つくばみらい市加藤

【栃木県】

那須町寺子

【新潟県】

胎内市新和町 胎内市大川町

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