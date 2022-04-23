¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²÷Åê¤ËÆ±Î½¤¬¼õ¤±¤¿¾×·â¡¡Å¥¤À¤é¤±¥æ¥Ë¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÀ¨¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
Í··â¥Ù¥é¥¹¥±¥¹¡ÖÅ¥¤À¤é¤±¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ ¡¼ ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î4¹æËÜÎÝÂÇ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£º¸¼ê¹Ã¤òÂÇËÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç¤Ï6²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡£12»°¿¶¤òÃ¥¤¦ÎÏÅê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÙÍÜÆü¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î20Ï¢Àï½éÀï¡£Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þ¡¼¥·¥å³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¼é¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í··â¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ù¥é¥¹¥±¥¹ÆâÌî¼ê¤ÏÂçÃ«¤ÎÅ¥¤À¤é¤±¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ö½é²ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Å¥¤À¤é¤±¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤â¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤ÎÀ¨¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£1¾¡°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë