¸µÇ¤Å·Æ²¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤é¤Ë¤è¤ë¥É¥Ã¥È³¨ÁÇºà¡¢Ìó700¼ï¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖDOTOWN¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£Äã¤¤²òÁüÅÙ¤Ê¤Î¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÖÁÆ¥É¥Ã¥È¡×¤òÍÑ¤¤¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÆÃÄ§
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNASUÂåÉ½¤Ç¸µÇ¤Å·Æ²¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÁ°ÅÄ¹â»Ö»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¡×¤Ï2·î1Æü¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤ÎÁÇºà¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖDOTOWN¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡À🎊ÁÇºà¥µ¥¤¥ÈDOTOWN¸ø³«Ãæ🎊¡¿
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÆ¤á¤Î¥É¥Ã¥È³¨
ÄÌ¾Î¡Ö#ÁÆ¥É¥Ã¥È¡×¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ëÁÇºà¥µ¥¤¥È
¡Ø#DOTOWN¡Ù¤¬2/1¤«¤é¸ø³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿🎉
ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë— Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ (@MaedaDesignRoom) February 2, 2022
¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Í·¤Ó¥´¥³¥í¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹
¢¢¢¢¢https://t.co/cn0I4EBKNK#Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ pic.twitter.com/EupUjHoiFy
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄã¤¤²òÁüÅÙ¤ÇÃê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡ÖÁÆ¥É¥Ã¥È¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤À¡£ÄÌ¾ï¤Î¥É¥Ã¥È³¨¤è¤ê¤â¥É¥Ã¥È¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢±ï¼è¤ê¤ä±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥Ã¥È¤Î¿§¤ÈÇÛÃÖ¤Î¤ß¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤¬²¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥²¡¼¥à¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµÕ¿Ê²½¡×¤¬É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡ÖDOTOWN¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¸ø³«»þÅÀ¤Ç¿©¤ÙÊª¡¢¾è¤êÊª¡¢¿ÍÊª¤Ê¤ÉÌó700ÅÀ¤Î¡ÖÁÆ¥É¥Ã¥È¡×ÁÇºà¤òÇÛÉÛÃæ¡£Á´ÁÇºà¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¤·ºÆÇÛÉÛ¤äÈÎÇä¡¢¤Þ¤¿ÁÇºà¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤â»²¾È¤µ¤ì¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤ÏÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿»ÈÍÑÎã¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ä¥Á¥é¥·¡¢¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤Õ¤¯¤ó¤À¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖDOTOWN¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖDOTOWN¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥²¡¼¥à¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎµÕ¿Ê²½¡ÖÁÆ¥É¥Ã¥È¡×¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¤ÊüÂê¡ªÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÁÇºà¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¡ÖDOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×¤¬2·î1Æü¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Ìó700ÅÀ¤ÎÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¤¬´°Á´ÌµÎÁ¡¦¾¦ÍÑ²Ä¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒNASU¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡ËÂåÉ½¤ÎÁ°ÅÄ¹â»Ö¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¡×¤Ï¡¢ÁÆ¤¤¥É¥Ã¥È³¨¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÁÆ¥É¥Ã¥È¡×¡ËÁÇºà¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖDOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¡¢¾¦ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£2·î2Æü¤Ï2¡Ê¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡¢Ê¿ÏÂ¡Ë¤¬Æó¤ÄÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤â¤í¡ª¤¿¤Î¤·¡ª¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤ò·Ç¤²¤ëÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤ËÊ¿ÏÂ¤Ë¡ª¡×¤ò´ê¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://dotown.maeda-design-room.net/
¡ÖDOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¤òPNG·Á¼°¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£Á´ÁÇºà¡¢ÌµÎÁ¤«¤Ä¾¦ÍÑÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î»ñÎÁ¤äµ¨Àá¤Î¹Ô»ö¤´¤È¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¿¤«¤ò¡Öºî¤ë¡×µ¡²ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒDOTOWN¤ÎÁÆ¥É¥Ã¥È¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖDOTOWN¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ©ºîÊª¤òºî¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÙÊª¡¦¾è¤êÊª¡¦¿ÍÊª¡¦Æ°Êª¡¦·úÊª¡¦¿¢Êª¡¦µ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È·Ï¤ÎÁÇºà¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Í·¤Ó¥´¥³¥í¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó»þÅÀ¤ÇÌó700ÅÀ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¡ÖDOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×URL¡§
https://dotown.maeda-design-room.net/
¡¦Á´ÁÇºàÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ê¥Ç¡¼¥¿·Á¼°¡§PNG¡Ë
¡¦¾¦ÍÑ²Ä¡ÊºÆÇÛÉÛ¤Ï¶Ø»ß¡Ë
¡¦¸ø³«»þÁÇºà¿ô¡¡Ìó700ÅÀ
¡¦¹¹ð¤Ê¤·
¡ÊÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ò¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¹ð¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
DOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÆ¥É¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿»ÈÍÑÎã¤Î¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¦Ãµ¤¹¤À¤±¤ÎÃ±¤Ê¤ëÁÇºàÇÛÉÛ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¤ª¤â¤í¡ª¤¿¤Î¤·¡ª¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ê¥µ¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÆ¡Ê¤¢¤é¡Ë¥É¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¥²¡¼¥à¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎµÕ¿Ê²½
²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄã¤¤²òÁüÅÙ¤Ç¡¢µæ¶Ë¤ËÃê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤¿¥É¥Ã¥È³¨¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥É¥Ã¥È³¨¤Ï¡¢±ï¼è¤ê¤ä±Æ¤Î¥É¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÇºà¤Î·Á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÁÆ¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±ï¼è¤ê¡¦±Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¤Ä1¤Ä¤Î¥É¥Ã¥È¤Î¿§¤ÈÇÛÃÖ¤Î¤ß¤Ç²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥à¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµÕ¿Ê²½¡Ê¡áµæ¶Ë¤ÎÃê¾Ý²½¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¸µÇ¤Å·Æ²¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Á°ÅÄ¹â»ÖÎ¨¤¤¤ë¡ÖÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¡×¤Î¾ÝÄ§
ÁÆ¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼È¯Â»þ¤Ë¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ê¤é¤Ì¶¦ÄÌ³¨¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÅÄ¹â»Ö¤¬¡ÖÁÆ¥É¥Ã¥È¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥Ã¥È³¨¤Ï¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¸½·ÁÂÖ¡£¥É¥Ã¥È³¨¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿ÁÆ¥É¥Ã¥È¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥á¥¤¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤Ï¡¢¸µÇ¤Å·Æ²¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Á°ÅÄ¹â»ÖÎ¨¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÁÆ¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢µ¬Â§À¤µ¤¨Íý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁÆ¥É¥Ã¥È¤Ï¡ÖÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤âWeb¥µ¥¤¥È¤äÆþ²ñ¥Ú¡¼¥¸¡ÊCAMPFIRE community¡Ë¤Ê¤É»ê¤ë½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÁÆ¥É¥Ã¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÆ¥É¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¤â½ç¼¡¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ç³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ë¡×Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ ¼¼Ä¹ Á°ÅÄ¹â»Ö¤è¤ê
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ°¿È¤Ï¡ÖÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤ÎInstagram¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼È¯°Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤Î¥É¥Ã¥È³¨¡ÊÁÆ¥É¥Ã¥È¡Ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÆ¥É¥Ã¥È¤Ï¥É¥Ã¥È¤ÎÌÜ¤¬ÁÆ¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥¥ëº¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢À¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¤¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¤È¤³¤È¤ó¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥Ã¥È³¨¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥È¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤ÈËÍ¤¬Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢³Ø¹»¡¢²È¤Ç¤Î¹Ô»ö¤Ê¤É¥¤¥é¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£Ã¯¤â¤¬²áµî¤Ë°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬À¸³è¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2·î2Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¤È¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¿ÏÂ¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤ÎDOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤è¤ê¿È¶á¤Ç¤è¤ê³Ú¤·¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î6Æü13»þ¤è¤ê¡¢DOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
DOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²¼µ¤ÎÍ×¹à¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥Ã¥È³¨¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¡¢Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚDOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë´°À®ÈäÏª²ñ¡Û
ÇÛ¿®Æü»þ¡§
2022Ç¯2·î6Æü 13:00¡Á
ÇÛ¿®Àè¡§
YouTube
±ÜÍ÷¿½¹þ¡§
Peatix¤è¤ê ¡Ê¿½¹þ¥Ú¡¼¥¸¡§https://peatix.com/event/3150216/view¡Ë
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤È¤Ï
Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¤Ï¡¢¸µ¡¦Ç¤Å·Æ²¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Á°ÅÄ¹â»Ö¤È¶¦¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò³Ú¤·¤à½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤Ç¡¢Æ¸¿´¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£È¯Â¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¦ÊªÉÊ¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤à¡¦Í·¤Ö¤ò´ð¼´¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DOTOWN¡Ê¥É¥Ã¥¿¥¦¥ó¡Ë¤âÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Æ¸¿´¤òËº¤ì¤º¡¢³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
https://community.camp-fire.jp/projects/view/66627
Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¸ø¼°¡§
https://www.instagram.com/maedadesignroom/
Á°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼¸ø¼°¡§
https://twitter.com/MaedaDesignRoom
Á°ÅÄ¹â»Ö¡ÊÁ°ÅÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼¼ÂåÉ½¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNASU ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡§
https://twitter.com/DESIGN_NASU
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§
³ô¼°²ñ¼ÒNASU
ÂåÉ½¼Ô¡§
ÂåÉ½¼èÄùÌò Á°ÅÄ¹â»Ö
URL¡§¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://nasu.design/
Email¡§
mae-d@takashimaeda.jp