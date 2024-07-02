｢あえての技術劣化｣という｢差別化｣に舵を切った任天堂が、業界にあたえた影響とはどのようなものだったのでしょうか（写真：すとらいぷ／PIXTA）「Wii」と「ニンテンドーDS」がなければ、ゲーム業界の30兆円市場は存在しなかったかもしれないとすら思います。そう語るのは、エンタメ社会学者の中山淳雄氏だ。北米の会社との差がつきすぎてしまい、｢あえての技術劣化｣という｢差別化｣に舵を切った任天堂が業界にあたえた影響とはどの