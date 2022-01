Apple製品に関する情報を発信しているルーク・ミアーニ氏が、Appleシリコンを搭載する新型Mac miniの販売価格を予想、性能を考えるとお買い得なモデルになると伝えました。

ミアーニ氏は新型Mac miniの販売価格について、8コアCPUと14コアGPUのM1 Pro搭載モデルが1,399ドル〜(約16万円〜)、10コアCPUと16コアGPUのM1 Pro搭載モデルが1,599ドル〜(約184,000円〜)、M1 Maxおよび64GB RAM、ストレージ容量1TBモデルは2,699ドル(約31万円)と予想しています。



Based on differences in 13/14" M1 and M1 Pro prices, If the M1 Pro Mac mini comes with 8+14, I'd expect it to start at $1,399. If it starts with 10+16, $1,599. M1 Max with 64gb of RAM (1tb ssd) would then be $2699. Honestly sounds like a pretty good deal!

— Luke Miani (@LukeMiani) January 24, 2022