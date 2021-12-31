¡Ú¹ÈÇò¡ÛÅìµþ»öÊÑ¡¡ÂçÎÌ¤¹¤®¤ë»æ¿áÀã¤Ç¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡É¡¡ÂçÀôÍÎ¤â¶½Ê³¡Ö¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó°ÊÍè¤Î¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè72²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬5¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅìµþ»öÊÑ¤Î±é½Ð¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÅìµþ»öÊÑ¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤½Ð¾ì¤·¡¢¡ÖÎÐ¼ò¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸åÊý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó°Ê³°¤Ï¿¿¤Ã°Å¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Á´°÷¤¬¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÏÂÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï²Î¾§¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤Îº¸±¦¤«¤é¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÇò¤¤»æ¿áÀã¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡È¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤â³ÎÇ§¤·¤Å¤é¤¤¤Û¤É¤Î»æ¿áÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¸°È×¤Î¾å¤Ë¤âÀÑ¤â¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÊ¿Á³¤È±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ë¡¢ÂçÀô¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»æ¿áÀã¡£¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó°ÊÍè¤Î¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡ªÁêÅö¡¢¤¢¤ì¿©¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£13Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢Í¦Âà¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿ËÌÅç»°Ïº¤Î¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤ÎÀ¹Âç¤Ê»æ¿áÀã¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£