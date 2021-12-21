¤â¤¦¥¬¥½¥ê¥ó¹âÆ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡¡Ä¶¤Á¤Þ¤Á¤Þ¥¨¥³±¿Å¾½Ñ
¾®Âô¥³¡¼¥¸¤¬Ã£¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥³±¿Å¾½Ñ¤òÅÁ¼ø¡ª
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬ÆüËÜ¤òÄ¾·âÃæ¤À¡£¤Ä¤¤¤ËÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç£±£Ì£±£¶£µ±ßÂæ¡¢¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï£±£¸£°±ßÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿ÃÏ°è¤â¡Ê¹æµã¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î"¾ÊÇ³Èñ½Ñ"¤µ¤¨ÆÉ¤á¤Ð¤â¤¦Âç¾æÉ×......¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®Âô¥³¡¼¥¸¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ³Èñ¤ò¿¤Ð¤¹¥¨¥³±¿Å¾½Ñ
¢£¥ª¥¶¥ï¤Î¾ÊÇ³Èñ½Ñ¤Ï"¤Õ¤ï¤Ã¤È¥¢¥¯¥»¥ë"
¤ä¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤¼¡ª¡¡Ëº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¶²ÉÝ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¹âÆ¤Î¤³¤È¤è¡ª¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£±£Ì£±£¶£µ±ßÂæ¡¢¥Ï¥¤¥ª¥¯¤Ï£±£¸£°±ßÂæ¤òÆÍÇË¡ª¡¡¥³¥í¥Ê¸å¤ÎÀ¤³¦Åª·Êµ¤²óÉü¤«¤éÍè¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤äÀÐÌý¸¶»º¹ñ¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¡¢±ß°Â¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍý¶þ¤Ê¤ó¤¾¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª
ºòÇ¯¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×Äã²¼»þ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÏÌó£±£²£¶±ß¤À¤Ã¤¿¡£º£¤È£±¡Á£´£°±ß¤â°ã¤¦¥ï¥±¤Ç¡¢²¾¤Ë£µ£°£ÌÆþ¤ì¤¿¤é¤½¤Îº¹¤Ï¼Â¤Ë£²£°£°£°±ß¡ª¡¡Ãë¥á¥·¤É¤³¤í¤«Ìë¤ÎÎ©¤Á°û¤ßÂå¥ì¥Ù¥ë¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥³¥í¥Ê¤ÇÉÔ·Êµ¤¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¹âÆ¤Ï¥¥Ä¤¤¡ª¡¡¤À¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì½îÌ±¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¹âÆ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡ª¡¡¥ª¥¶¥ï¤¬Ã£¿Í¤¿¤Á¤«¤éÌç³°ÉÔ½Ð¤Î¥¨¥³±¿Å¾½Ñ¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ¤¤¿¥ï¥±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ç³Èñ¤ÏÀµ¤·¤¤±¿Å¾¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¡£¤½¤³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¯¤éÃ£¿Í¤¿¤Á¤Î¥Æ¥¯¤ò³Ø¤ó¤Ç¤âÁ´Á³°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð±¿Å¾»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÈ½ÃÇ¤ä´Ä¶ÊÑ²½¤ÎÇÄ°®¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡£¥à¥À¤Ê¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥´¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤·¡¢µÞ¤Ê¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ÇÇ³Èñ¤ò¤É¤ó¤É¤ó°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥³±¿Å¾¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ÏÀµ¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤À¡£
Àµ¤·¤¤¥É¥é¥Ý¥¸¤Î¥¥â¤Ï¥·¡¼¥È¤Ë¿¼¤¯ºÂ¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¹ø¤ÈÇØÃæ¤ò¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£Î¾¼ê¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¾åÉô¤ò°®¤ê¥Ò¥¸¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë³ÑÅÙ¤ËÄ´À°¤¹¤Ù¤·
¤½¤Î¼¡¤Î¥¥â¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¡¼¥¯¤À¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï"¤Õ¤ï¤Ã¤È¥¢¥¯¥»¥ë"¤Ë¤¢¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥Ù¥¿Æ§¤ß¤·¤ÆÁö¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤À¤¬¿®¹æ¤ä½ÂÂÚ¤ÇµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¡¢¥à¥À¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤¦¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¥Ù¥¿Æ§¤ß¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡ª
¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤æ¤Ã¤¯¤êÆ§¤ß¹þ¤à¤Î¤¬¥¨¥³±¿Å¾¤Î´ðËÜ¡£ºÇ½é¤Î£µÉÃ¤Ç»þÂ®£²£°¥¥í¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤à¤ÈÇ³Èñ¤Ï³Î¼Â¤Ë°²½
¤½¤ì¤«¤é²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤â¸·¶Ø¤À¡£ÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤½Å¤¤¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¤Ê¤É¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÉ¬¤º¹ß¤í¤¹¡£¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤È±¿Å¾¼ê¤Î¥á¥¿¥Ü¤â¥Þ¥º¤¤¡ª¡¡²¾¤Ë¼Ö½Å£±¡¥£µ£ô¡¢¥¬¥½¥ê¥ó£±£Ì¤Ç£±£°ÒÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤é£±£°£°Ô¤Î½Å¤µ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È£±Ò¤Û¤ÉÇ³Èñ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£²ÈÂ²Á´°÷¥á¥¿¥Ü¤Ê¤éÂ¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤Ù¤·¡ª
±¿Å¾Á°¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë½Å¤¤²ÙÊª¤ò¹ß¤í¤¹¤Ù¤·¡£ÉÔÍ×¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¤Ê¤É¤ÏÉ¬¤º¹ß¤í¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Ö½Å¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡£¥¨¥³±¿Å¾¤Î´ðËÜ
¥¿¥¤¥ä¤â½ÅÍ×¤À¡£Å¾¤¬¤êÄñ¹³¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤Ï¹â¤á¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥ÈÄ´À°¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤âÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¨¥³±¿Å¾¤Î´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÈëÅÁ¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¶õµ¤°µ¤¬Äã¤¤¤È¥¿¥¤¥ä¤ÈÏ©ÌÌ¤ÎÀÜÃÏÌÌ¤¬³ÈÂç¤·¡¢Å¾¤¬¤êÄñ¹³¤¬Áý¤·¤ÆÇ³Èñ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥óµëÌý»þ¤Ë¶õµ¤°µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦
¢£¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÐÀ¾É÷¤òÍøÍÑ¤»¤è¡ª
¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëµæ¶Ë¤Î¤Á¤Þ¤Á¤Þ¥¨¥³±¿Å¾½Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¡Ø£Ã£Á£Ò¡¡£á£î£ä¡¡£Ä£Ò£É£Ö£Å£Ò¡Ù¤ÎÃÝÆâÎ¶ÃËÊÔ½¸Ä¹¡ª
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤ï¤º¡¢Î®¤ì¤Î¤¤¤¤°ìÈÌÆ»¤òÁª¤ó¤ÇÁö¤ë¡£¼Â¤Ï¹ñ»º¼Ö¤Ç°ìÈÖÇ³Èñ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï»þÂ®£¶£°¥¥í¤Ç¤ÎÄêÂ®Áö¹Ô¤Ç¤¹¡£²ÃÂ®¤â¸ºÂ®¤â¤»¤º¡¢Ã¸¡¹¤ÈÁö¤ë¤³¤È¤¬Ç³Èñ¤ò¿¤Ð¤¹¥³¥Ä¡£¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡£º£¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¹¥´¤¤¤Î¤Ç¡¢£±£ÌÅö¤¿¤ê£±Ò¤Ï·Ú¤¯²þÁ±¤·¤Þ¤¹¤è¡×
³Î¤«¤ËºÇ¶á¤Î¥¨¥³¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÇ½¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ò´¹¤Î½ÐÈñ¤¬ÄË¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£
¡Ö·ã°Â¥¬¥½¥ê¥ó¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¡©¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¡¦»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ó¤Î¡©
¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤òÉ®Æ¬¤Ë²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È£±£ÌÅö¤¿¤ê£±£°±ß¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤ë°ÂÇä¤ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ª¥¹·Ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤é£Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ç¤¿¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×
¥Ê¥¤¥¹¡¢¤Á¤Þ¤Á¤Þ¡ª¡¡¤ª¼¡¤Ï£Â£Í£×¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ²ñÄ¹¤Î¸ÖÅÄ·é¡Ê¤³¤â¤À¡¦¤¤è¤·¡Ë»á¤ÎÈëÅÁ¡¢¤´³«Ä¢¤ª¤Ê¤·¤ã¤¹¡ª
¡ÖºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡²¾¤Ë£²£Ì¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤é£±Ê¬´Ö¤Ç£±£µ¡Á£²£°Õ¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¥É¥é¥Ý¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥ß¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò³Î¤«¤á¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ß¤á¤ëºÝ¤âÆ±¤¸¡£¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò³°¤¹Á°¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÈëµ»¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»È¤¨¤ëÈëµ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¤ª¤Ã¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï¥Û¥ó¥À¼Ò°÷¤Î£Á¤µ¤ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡¡¹âÂ®¤ÎÈëµ»¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¾ÊÇ³Èñ¥Æ¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¥Ç¥«¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¿¿¸å¤í¤Ë¤Ä¤¯¡£¤¹¤ë¤È¶õµ¤Äñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤êÇ³Èñ¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡×
¤¤¤ï¤æ¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡ª¡¡³Î¤«¤Ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤´»þÀª¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¥ª¥¶¥ï¤Ï¿ä¾©¤Ç¤¤ó¡ª
¡Ö¤Ê¤é¡¢É÷¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÀ¯ÉÜÀìÌç²È°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ëÀ¶¿åÏÂÉ×»á¡£¤¨¤Ã¤È¡¢É÷¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¥¹¤«¡©
¡ÖÊÐÀ¾É÷¤À¤è¡¢ÊÐÀ¾É÷¡£Ç¯ÃæÀ¾¤«¤éÅì¤Ë¿á¤¯É÷¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅß¾ì¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¥¢¥ì¡£Ë¿°¦ÃÎ¸©¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤âÈó¸ø¼°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¬¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ø²¼¤ë¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÅìµþ¤Ø¾å¤ë¤Û¤¦¤¬Ç³Èñ¤¬¤¤¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÐÀ¾É÷¤ÇÇ³Èñ¤Ï¿¤Ð¤»¤ë¡×
¥è¥Ã¥È¤«¤è¡ª¡¡¤Ä¤¦´¶¤¸¤Î¥¹¥´¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¤¬¿á¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¥¹¡Ê´À¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ª¥¶¥ï¤ÎÈëÅÁ¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤¦¤Ê¤é¿¼Ìë¤òÁÀ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£¿¼Ìë³ä°ú¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢½ÂÂÚ¤È¤âÌµ±ï¡£Ç³Èñ¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê£²¡Á£³Ò¤Ï¿¤Ó¤ë¤¾¡ª¡¡
¤¿¤À¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ê¾ðÀª¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤½¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¼Â¤Ï¥¤¥Þ¥É¥¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³Èñ¤Ï¥ì¥Ù¥Á¡ª¡¡¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¥ª¥¶¥ï¿ä¤·¤Î£³Âæ¤ò¾Ò²ð¡ª
£±°Ì¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥¢¥¯¥¢¤À¡£ºÇ¿·¤Î¥È¥è¥¿£±¡¥£µ£Ì¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¶²¤í¤·¤¤ÄãÇ³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¡£¼ÂÇ³Èñ£³£°ÒÆÍÇË¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡¡¼¼Æâ¤â¹¤¯¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¥Á¥ç¡¼²÷Å¬¡£
¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥¯¥¢¡×£×£Ì£Ô£Ã¥â¡¼¥É¡§£³£°¡¥£°¡Á£³£µ¡¥£¸Ò¡¿£Ì¡¢²Á³Ê¡§£±£¹£¸Ëü¡Á£²£µ£¹Ëü£¸£°£°£°±ß¡¢È¯Çä¡§£²£°£²£±Ç¯£··î¡¢ÃÍ°ú¤¡§£±£°Ëü±ß¡£¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡§£Ã¡Ü¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¼Ö¤Î£²ÂåÌÜ¡££²£°£±£³Ç¯¡Á£²£°£±£µÇ¯¤ÎÅÐÏ¿¼Ö¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯£±£°·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÈÀä¹¥Ä´¡ª
¤½¤·¤Æ£²°Ì¤ÏÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡£¼Â¤Ï¿¼ÌëÅÅÎÏ¤ò»È¤¨¤ÐÅÅµ¤Âå¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÂå¤è¤êÁ´Á³°Â¤¤¡ª¡¡£³°Ì¤ÏÎß·×£¸£¸ËüÂæÆÍÇË¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡£¼ÂÇ³Èñ£²£°ÒÄ¶¡£¥³¥¹¥Ñ¤Ï¹ñ»ººÇ¶¯¤À¡ª
Æü»º¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×£×£Ì£Ô£Ã¥â¡¼¥É¡§£³£²£²¡Á£´£µ£¸Ò¡Ê°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ë¡¢²Á³Ê¡§£³£³£²Ëü¡Á£´£¹£¹Ëü£¸£´£°£°±ß¡¢È¯Çä¡§£²£°£±£·Ç¯£±£°·î¡¢ÃÍ°ú¤¡§£²£µËü±ß¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡§£Ã¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë°ìÉô»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿·¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥í¥à¡×¤òÄÉ²ÃÀßÄê¡¢¾å¼Á¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥ß¥é¥¤¡¼¥¹¡×£×£Ì£Ô£Ã¥â¡¼¥É¡§£²£³¡¥£²¡Á£²£µ¡¥£°Ò¡¿L¡¢²Á³Ê¡§£¸£¶Ëü£²£°£°¡Á£±£³£·Ëü£²£¸£°£°±ß¡¢È¯Çä¡§£²£°£±£·Ç¯£µ·î¡¢ÃÍ°ú¤¡§£µËü±ß¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¡§£Ã¡£ÄãÇ³Èñ¡¢Äã²Á³Ê¤Ê¤É¤òÅ°ÄìÄÉµá¤·¤¿¡ÖÂè£³¤Î¥¨¥³¥«¡¼¡×¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¡£º£Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÈ¯Çä
¡ü¾®Âô¥³¡¼¥¸
¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡££Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ø½µ´©¼«Æ°¼ÖÈãÉ¾¡¡¾®Âô¥³¡¼¥¸¤Î£Ã£Á£Ò¥°¥ë¥á¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË£±£·»þ£µ£°Ê¬¡Á¡Ë¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø£Ë£ï£ú£ú£é£Ô£Ö¡Ù
»£±Æ¡¿¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¡ËÜÅÄÍº»Î