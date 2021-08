メイクひとつでコメディアンのミスター・ビーンからファッションモデルのケンダル・ジェンナーに変身してしまう18歳の女性に注目が集まっている。女性は華麗な変身の様子をTikTokに多数投稿しており、『The Sun』などが伝えてフォロワーが急増中だ。

イタリア、ローマ出身で自称女優のファビオラ・バリエリさん(Fabiola Baglieri、18)は、TikTokに330万人のフォロワーを持つ。人気の秘密は“ミスター・ビーン”として有名なコメディアン、ローワン・アトキンソンからファッションモデルのケンダル・ジェンナーに変身するメイク術で、TikTokでは「私の父はミスター・ビーンで、母はケンダル・ジェンナーよ」とジョークを飛ばすほどだ。

もともとメイクのチュートリアル動画などを投稿していたファビオラさんだったが、フォロワーから「大きな目と特徴ある鼻がミスター・ビーンにそっくり!」との指摘を受けて納得。得意なメイクでケンダルに変身してみせたところ、大きな反響があったという。

ファビオラさんの動画を見るとビフォーアフターのギャップに驚かされるばかりだが、ファビオラの名前でTikTokを始めたのは2019年の11月のこと。2年足らずでフォロワーをここまで伸ばしたのは、“想像上”の父と母の功績とお茶目で明るいキャラクターの賜物であろう。

ケンダル・ジェンナーでいっぱいのファビオラさんの動画には、「これは化けすぎ」「犯罪だ」「女性を信用できなくなる」「あなたのメイクを真似したい」「素顔は女性版ミスター・ビーン。メイクをするとまさにケンダル」「魔法みたい」「素顔でも十分きれいよ」「あなたのキャラが面白い」「目がいいね!」といったコメントがあがっている。

ちなみに昨年5月には、メイクだけでテイラー・スウィフトやジョニー・デップ、そして新垣結衣などに変身してしまう中国在住の女性メイクアップアーティスト、フゥー・ユーホンさんを紹介した。フゥーさんはメイクに4〜6時間をかけるという。画像は『fabiola 2021年6月25日付TikTok、2020年12月27日付TikTok「Rispondi a @bvlzebu」、2021年4月6日付TikTok「Exactly 1 month ago I did my first viral video with this song」、2021年8月23日付TikTok「Reply to @slaysactually you think?」』のスクリーンショット

