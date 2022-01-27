³«±àÆü¤Ï2022Ç¯11·î1Æü¤Ë·èÄê¡ª°¦ÃÎ¸©¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Þ¤È¤á
2022Ç¯½©¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡×Æâ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤ä¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Þ¤È¤á
³«¶ÈÍ½Äê¡§2022Ç¯11·î1Æü Âè1´ü³«¶ÈÍ½Äê¡ÊÀÄ½Õ¤ÎµÖ¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡¢¤É¤ó¤É¤³¿¹¡Ë
³«¶È¾ì½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡×Æâ
2022Ç¯¤Ë³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×
¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡×Æâ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤ä¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¡×¤Ê¤É¡¢Á´5¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥¨¥ê¥¢¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
ÀÄ½Õ¤ÎµÖ¥¨¥ê¥¢
© 2022 Studio Ghibli
¼ç¤Ê»ÜÀß¤ÎÆâÍÆ¡§
¡¦ ÃÏµå²°¡Ê±äÌó300Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ËÌÚÂ¤°ìÉôÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢2³¬·ú¡¦ÃÏ²¼1³¬
¡¦ Ç¤Î»öÌ³½ê¡ÊÌó3Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ËÌÚÂ¤¡¢Ê¿²°·ú
¡¦ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Åã(²þ½¤)¡ÊÌó20Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¦ ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¹¾ì¤Ê¤É
¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥²¡¼¥È¡ÖÀÄ½Õ¤ÎµÖ¥¨¥ê¥¢¡×
´ûÂ¸¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼»ÜÀß¤ò²þ½¤¤·¡¢±Ç²è¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë19À¤µªËö¤Î¶õÁÛ²Ê³ØÅªÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Æâ³°Áõ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
© 1995 É¢¤¢¤ª¤¤/½¸±Ñ¼Ò¡¦Studio Ghibli¡¦NH
ÀÄ½Õ¤ÎµÖ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÃÏµå²°¡×¤ä¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¹¾ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
±Ç²è¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯²È¶ñ¤ä»þ·×¤Î½¤Íý¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Å¹¡ÖÃÏµå²°¡×¤È
© 2022 Studio Ghibli
ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅÅÏÃµ¡¤äÅ½¤ê»æÅù¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¹¾ì¡×¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÇ¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·úÊª¤ä²È¶ñ¡¢¾®Êª¤Ê¤É¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ¤Î»öÌ³½ê¡×¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢
© 2022 Studio Ghibli
¼ç¤Ê»ÜÀß¤ÎÆâÍÆ
¡¦ ¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡Ê±äÌó9,600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡ÎÅ´¶ÚÅ´¹ü¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤°ìÉôÅ´¹üÂ¤¡¢2³¬·ú¡Ï
¡¦¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼(5¼¼) ¡§Ìó1,690Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¦´ë²èÅ¸¼¨¼¼ ¡§Ìó596Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¦±ÇÁüÅ¸¼¨¼¼(Ìó170ÀÊ)¡§Ìó 260Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¦¥«¥Õ¥§Åï¡§Ìó 299Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡ÖÁÒ¸Ë¡×¤é¤·¤µ¤È²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î·úÃÛ¶õ´Ö¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢¡×
±Ç²è¡Ø¼Ú¤ê¤°¤é¤·¤Î¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹²È¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¿¢Êª¤ÎÌÐ¤ëÄí¤¬Âç¤¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¾²²¼¤Î²È¤È¾®¿Í¤ÎÄí¡×¤ä
© 2022 Studio Ghibli
±Ç²è¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ô¥å¥¿¤ÎÄí±à¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄí¡×¤ä¡¢¶õÈô¤ÖµðÂç¤ÊÁ¥¤¬Á´Ä¹¤ª¤è¤½6£í¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶õÈô¤ÖµðÂç¤ÊÁ¥¡×
© 2022 Studio Ghibli
±Ç²è¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÇÍ·¤Ù¤ëÉô²°¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¡¢´ë²èÅ¸¼¨¼¼¡¢±ÇÁüÅ¸¼¨¼¼¡¢¼ýÂ¢»ÜÀß¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¾ì¤äÇäÅ¹¤ÈµÊÃã¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¶õ´Ö¤Ç¤¹¡ù
¤É¤ó¤É¤³¿¹¥¨¥ê¥¢
© Studio Ghibli
¼ç¤Ê»ÜÀß¤ÎÆâÍÆ¡§
¡¦ ¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Î²È¡Ê´ûÀß¡Ë±äÌó100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¦ ¤É¤ó¤É¤³Æ²¡Ê¹â¤µ5.2£í¡ËÌÚÀ½Í·¶ñ¡ÊÁÛÄêÍøÍÑ¿Í¿ô¡§¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»ùÆ¸5¡Á6¿Í¡Ë
¡¦ ´ÉÍýÅï¡Ê±äÌó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë[ÌÚÂ¤¡¢Ê¿²°·ú
¡¦ ¥µ¥Ö¥²¡¼¥ÈÅï¡Ú²þ½¤¡¦ÁýÃÛ¡Û¡Ê±äÌó60Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡ËÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢Ê¿²°·ú
¡¦ »¶ºöÏ©Åù
¡¦ ¥¹¥í¡¼¥×¥«¡¼¡ÊÁ´Ä¹Ìó80£í¡ËÄê°÷¡§8Ì¾
±Ç²è¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Î¡Ö¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Î²È¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÅÄ±à·Ê´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤É¤ó¤É¤³¿¹¥¨¥ê¥¢¡×
© Studio Ghibli
·àÃæÆâ¤Ç¡Ö¥µ¥Ä¥¡×¤È¡Ö¥á¥¤¡×¤Î¤Þ¤¤¤¿¼ï¤¬Áá¤¯´ã¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Ìë¤Ë¡Ö¥È¥È¥í¡×¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¡Ö¤É¤ó¤É¤³ÍÙ¤ê¡×¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
© Studio Ghibli
¸½ºß±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Î²È¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¼Ò¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹â¤µ5.2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÚÀ½Í·¶ñ¡Ö¤É¤ó¤É¤³Æ²¡×¡¢Î¢»³¤Ë¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿»¶ºöÏ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¥¨¥ê¥¢
© Studio Ghibli
±Ç²è¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤Î¥¨¥ß¥·¤ÎÂ¼¤È¥¿¥¿¥é¾ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÏÂÉ÷¤ÊÎ¤»³ÅªÉ÷·Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¥¨¥ê¥¢¡×
¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¿¥ê¿À¡×¤ä¡Ö²µ»ö¼ç¡Ê¤ª¤Ã¤³¤È¤Ì¤·¡Ë¡×¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÂÎ¸³³Ø½¬»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¿¥é¾ì¡×¤ä¡ÖÃº¾Æ¤¾®²°¡×¤Î¤Û¤«¡¢µÙ·Æ¾ì½ê¤Ê¤É¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Ëâ½÷¤ÎÃ«¥¨¥ê¥¢
© Studio Ghibli
±Ç²è¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎËÌ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÉ÷¤Î¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¡ÖËâ½÷¤ÎÃ«¥¨¥ê¥¢¡×
Æ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤ÎËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥¥¡×¤Î¼Â²È¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤ÈÄí±à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¤È¹ÓÃÏ¡¢µÙ·Æ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥óÅï¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡ù
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó
¥ª¡¼¥×¥óÆü»þ¡§2022Ç¯2·î1Æü 12¡§00¡Á
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://ghibli-park.jp/
¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬2·î1Æü12»þ¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
2022Ç¯½©¤ËÂè1´ü¤¬³«±à¤¹¤ë¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î³«±àÆü¤¬¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ïº£¸å¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©´Ñ¸÷Æ°²è¡ØÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ü¤¦¡£¡Ù
Ⓒ 2022 Studio Ghibli
³«ÀßÆü¡§2022Ç¯1·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë15¡§00¡Á
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§°¦ÃÎ¤Î¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡ÖAichi Now¡×Æâ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.aichi-now.jp/kaze/
Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅÁÅý¡¢Â¿¤¯¤ÎÉð¾¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Îò»Ë¡Ý¡Ý¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©¤Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤¢¤ë°¦ÃÎ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤¬´Ñ¸÷Æ°²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¡¢É÷¤äÈôæÆ¡¢Áö¤ë´î¤Ó¤ä¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¶õ»£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ÇÁü¤ò¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæÀîÎ¶ÂÀÏº»á¡¢±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎUssiy»á¡¢²»³Ú¤Î´äºêÂÀÀ°»á¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âê»ú¤ÏÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈÇ²è¤Ï¡¢ÈÇ²è²È¡¦µÜºê·É²ð»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©´Ñ¸÷Æ°²è¡ØÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ü¤¦¡£¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Ⓒ 2022 Studio Ghibli
¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î¹¿Í¤¬»Ä¤·¤¿³ó¤«¤é¡¢±©º¬¤ÎÈÇ²è¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾¯½÷¡£
¤½¤ÎÏÆ¤ò¡ÖÉ÷¡×¤¬Èô¤Óµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÉ÷¡×¤òÄÉ¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ³ÆÃÏ¤ò¶î¤±¤Ì¤±¡¢¡Ö¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Î²È¡×¤Ç¡¢±©º¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
±©º¬¤ò±¿¤ÖÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶î¤±¤ë¡¢¾¯½÷¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ
º¸¤«¤é¡Ë°¦ÃÎ¸© ÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
³«ºÅÆü¡§2022Ç¯1·î27Æü(ÌÚ)
2022Ç¯1·î27Æü(ÌÚ)¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤±È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£
ÅöÆü¤ÏÆ°²è¡¦¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈ¯É½ µÚ¤Ó ¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î3¥¨¥ê¥¢¤Î³µÍ×¾Ò²ð¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤Î»ÜÀß¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈ¯É½ µÚ¤Ó ¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î3¥¨¥ê¥¢¤Î³µÍ×¾Ò²ð
ÅÐÃÅ¼Ô¡§°¦ÃÎ¸© ÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö
¤Þ¤º¤Ï°¦ÃÎ¸© ÂçÂ¼ÃÎ»ö¤è¤ê¡¢¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯À°È÷¤Î·Ð°Þ¡¢³µÍ×¾Ò¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«±àÆü¤Ï2022Ç¯11·î1Æü¤Ë·èÄê¡£
¡ÖÀÄ½Õ¤ÎµÖ¡×¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤³¿¹¡×¤¬11·î1Æü¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È²¹¿å¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿´ûÂ¸²È²°¤ò²þ½¤¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤³¿¹¡×¤Ï»¶ºöÏ©¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷PRÆ°²è¡¦¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¡ÖÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ü¤¦¡£¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
Æ°²è¾å»þ´Ö¡§4Ê¬22ÉÃ
Â³¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷PRÆ°²è¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷PRÆ°²è¡ÖÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ü¤¦¡£¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤¢¤ë°¦ÃÎ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÀ¤³¦¤Ë±è¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿´Ñ¸÷PRÆ°²è¡£
¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯Íè¾ì¼Ô¤Ë¸©Æâ¼þÍ·¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿4Ê¬22ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤¬´Ñ¸÷PRÆ°²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¼Â¼Ì¤ÎPRÆ°²è¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤³¤Î¿ÍÊª¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£µÜºê½Ù¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤ò»È¤¤¡¢¼Â¼Ì¤Ç°¦ÃÎ¸©¤ÎÌ¾½ê¤òPR¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤¢¤ë°¦ÃÎ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÏÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤Þ¤Ã¤¯¤í¤¯¤í¤¹¤±¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î11·î°ÊÍè¤È¤¤¤¦ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¤É¤ó¤É¤ó¹©»ö¤¬¿Ê¤à¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯11·îÅö»þ¡¢µÜºê½Ù»á¤¬¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÆÍ¤Ã¹þ¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ª¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Î±«ÌÏÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤â¼Â¤Ë¼ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ãÏ¯¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤½¤¦¡£
¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤Ò´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë»ÜÀß¾Ò²ð¡¦¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¹©»ö¸½¾ì»ë»¡
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯ ´ÆÆÄ µÜºê¸ãÏ¯»á ¤Û¤«
Â³¤¤¤Æ¡¢µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë»ÜÀß¤Î²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤³¿¹¡×¤Î¡È¤É¤ó¤É¤³Æ²¡É¤Ï¡¢ºä¤Ê¤É¤ÎÆ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¡£
ÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¡Ö¥È¥È¥í¡×¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¡Ö³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢
¡Ö¤¢¤È¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡ÈÎëÌÚ¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ò¥ó¥È¤â¡ª
¤½¤Î¸å¡¢¾ì½ê¤ò°Ü¤·¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¡Ö¹©»ö¸½¾ì»£±Æ²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯½©¤ÎÂè1´ü¤Ë³«±à¤¹¤ë3¥¨¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢ÅöÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤ÎµÖ¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢¡×¤Î2²Õ½ê¡£
¡ÖÀÄ½Õ¤ÎµÖ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥²¡¼¥È¡£
¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¤ªÅ¹¡ÖÃÏµå²°¡×¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¼èºà»þÅÀ¤Ç¤Ï3·îËö¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¹©»öÃæ¡£
¡ÖÃÏµå²°¡×¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡ØÇ¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¤Î¡ÖÇ¤Î»öÌ³½ê¡×¤â¡ª
¸½¾õ¤Î»ÜÀß¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×
¸½¹Ô¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²þ½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¤Î¤Û¤«¡¢´ë²èÅ¸¼¨¼¼¡¢±ÇÁüÅ¸¼¨¼¼¡¢¼ýÂ¢»ÜÀß¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î²°Æâ¥¨¥ê¥¢¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¾ì¤äÇäÅ¹¤ÈµÊÃã¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ÎºÝ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Â¤·ÁÊª¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤â¡£
¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤Ï²¹¿å¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò²õ¤µ¤º¤ËºÆÍøÍÑ¡£
¤¸¤Ã¤¯¤êÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤È2»þ´Ö¡¢3»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡ª
µÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö½çÏ©¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¸¥Ö¥êÈþ½Ñ´Û°Ê¾å¤ËÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾ºî¤Î¿ô¡¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£
2022Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡×Æâ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
Copyright © 2022 Dtimes All Rights Reserved.