¡¡¹ñÆâ¤Ç27Æü¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬2Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£1Æü¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬2Àé¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï2ÆüÏ¢Â³¡£