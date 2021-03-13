º£¤À¤«¤éÊ¹¤¤¿¤¤¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç17Ëü±ßÌÙ¤±¤ëÊýË¡
¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸³èÍÍ¼°¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤ò¸ÅËÜ²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»¨²ß¤ä²ÈÅÅ¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÃÇ¼ÎÎ¥¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤ËÉÔÍÑÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê°Â¤¤ÃÍÃÊ¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¹â¤¯ÈÎÇä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾¦ÉÊ¤òÇäÇã¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¡£ÈÎÇä¼Ô¼«¿È¤¬¾¦ÉÊ¤ËÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤¿¶â³Û¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï³Ê°Â¤Ç·¡¤ê½Ð¤·Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥ä¥Õ¥ª¥¯¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Æþ»¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÃÍÃÊ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¡¢¥ì¥¢¤Ê¥°¥Ã¥º¤ä¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤êÀè¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¹â¤¯Çä¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤À¡£
²ÈÄí¤Îà±£¤ì»ñ»ºá¤ò¤ª¥«¥Í¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎPRÃ´Åö¡¦ÎëÌÚËüÎ¤Æà»á¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ70Ëü±ß¤Û¤É¤Îà±£¤ì»ñ»ºá¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ¤·¤«½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤ÎéÉþ¤ä¥É¥ì¥¹¡¢¼·¸Þ»°¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¹¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°áÎÁÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤äGU¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤À¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎAirPods Pro¤ä¥Ð¥«¥é¤Î¥Ú¥¢¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡¢¼º¤¯¤·¤ÆÊÒÊý¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡¢½ÐÉÊ¤¹¤ë¤È°Õ³°¤ÈÇä¤ì¤ë¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤â¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¡£¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Ïà±£¤ì»ñ»ºá¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¡£½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê°áÎÁÉÊ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÀ¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤Î¿ä·×¤Ç15.5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÉÔÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¹âÃÍ¤Ç½èÊ¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢°ú¤Ã±Û¤·ÈñÍÑ¤¬¥Á¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë
Çä¤ì¤ëÁ°¤Î¾¦ÉÊ¤òÁÒ¸Ë¤ËÍÂ¤±¡¢Çä¤ì¤¿¸å¤ËºÊñ¡¦È¯Á÷¤ÎÂå¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢½»½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Ã±Û¤·Ä¾Á°¤Ç¤âÉÔÍÑÉÊ¤ò¥Õ¥ê¥Þ¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¼ê½ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ
¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼¡¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢½»½ê¤ä»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð½àÈ÷´°Î»¤À¡£¥¢¥×¥ê¤ò³«¤±¤ÐÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀ¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡£Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢ºÊñ¤ò¤·¤ÆÈ¯Á÷¤¹¤ë¤ÈÇä¾å³Û¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½ÐÉÊºî¶È¤¬ÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¡£¾¦ÉÊÌ¾¤ä¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¢Çä¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤É¤ò¼«Æ°ÆþÎÏ¤¹¤ë¡¢ºÊñ¡¦ÇÛÁ÷¤òÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¹¤éÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÈÎÇäÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ê·Ú¤ËÉÔÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2021Ç¯£³·î19Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§½©ÍÕ¤±¤ó¤¿¡Ê¥Þ¥¤¥«¡Ë