ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¡¦À¯¸«ÊüÁ÷¡¡¿¿ÂÇ¤Á¡¦¸åÆ£µ±¼ù»á¤Þ¤µ¤«¤Î?¥Í¥¿¤«¤Ö¤ê?µáº§
¡¡ÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¡Ê£²£±ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î£Î£È£ËÊ¬¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ç£±£°Æü¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥àÅÞ¤Î¸åÆ£µ±¼ù»á¡Ê£³£¸¡Ë¤ä¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÂÇ¤Ä¤Ê¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¹ñÌ±¼ç¸¢ÅÞ¤ÎÊ¿ÄÍÀµ¹¬»á¡Ê£³£¹¡Ë¤é£´¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²áµî¤ÎÁªµó¤Ç¤ÎÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ç¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥ª¥à¥Ä»Ñ¤ÇÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿?³×Ì¿²È?¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°¦¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯°ìÉô¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤Ä¤µ¤ó¡×¤Ø¤Î°¦¤Î¹ðÇò¤À¤Ã¤¿¡£·ÐÎò¾Ò²ð¤Ç¡ÖÈà½÷¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ÏºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¸åÆ£»á¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤Ä¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ê¤È¤³¤í¡×¡Ö¿Í¤ÎÄË¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤³¤í¡×¡ÖÊÌ¤ì¤¿Èà»á¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤ò¼¡¡¹¤ÈÎóµó¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÍ¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¼«·è¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤Ç¤Î¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÏÁ°Æü¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç°å»Õ¤Î²ÃÆ£·ò°ìÏº»á¡Ê£·£±¡Ë¤¬¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ë¡ÖÌ´¤ÏÅöÁª¤·¤Æ¡¢¾®ÃÓ»á¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¤È¶ÄÅ·¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸åÆ£»á¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦?¥Í¥¿¤«¤Ö¤ê?¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£