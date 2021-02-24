µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷À¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¡Ä¥¥·¥ç¥¤¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤ÎÏÄ¤ó¤ÀÎø¿´¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÈáÌÄ
¡Ô¤´ÌÂÏÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢LINE¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥í¥Æ¡¼¥×¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥êÅ½¤é¤ì¤Æ¡Ä¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¤Î¥«¥Ð¥ó
¡¡ÃË¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥âÍÑ»æ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ¢ÍíÀè¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤µ¤·¡¢½÷À¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇ¦¤Ð¤»¤¿¨¡¨¡¡£
¡¡·Ù»ëÄ£Âå¡¹ÌÚ½ð¤Ï2·î9Æü¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î»°±ºÞ«Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÖÏ¢Íí¤¬¤Û¤·¤¤¡×
´é¤âÃÎ¤é¤Ì¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô
¡¡Èï³²¼Ô¤ÏÅÔÆâ¤Ë½»¤à20Âå¤Î½÷À¡£»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤Ë°ìÊýÅª¤Ê¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢ºòÇ¯5·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ3²ó¡¢¡ÈÏ¢Íí¤¬¤Û¤·¤¤¡É»Ý¤È¡¢¼«¤é¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¥á¥â¤òÈà½÷¤Î¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¢Âð¸å¤Ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½÷À¤Î¿´Ãæ¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¡£²»¤â¤Ê¤¯ÇØ¸å¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢¥á¥â¤òÆþ¤ì¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢´é¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¡£½÷À¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¥á¥â¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ï¢ÍíÀè¤«¤é»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¸ýÆ¬¤ä½ñÌÌ¤ÇºÆ»°¡¢Èï³²½÷À¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤Î·Ù¹ð¤Ï¼«Ê¬¤ÈÈà½÷¤ÎÎøÏ©¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤À¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¹ÔÆ°¤â¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯12·î28Æü¡¢»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈï³²½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤¬Çã¤¤ÊªÃæ¤ÎÈï³²½÷À¤ò¸«¤«¤±¡¢Èà½÷¤¬Å¹¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤³¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èï³²½÷À¤¬ÊÌ¤ÎÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò³°¤«¤é¥¸¥Ã¤È¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Èï³²½÷À¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦Èà¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Î·Ù¹ð¤âÊ¹¤Æþ¤ì¤º¤Ë¡¢½÷À¤Ø¤Î¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤ÆÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤Ë¥á¥â¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö2019Ç¯8·î°Ê¹ß¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤éÁêÃÌ¤¬·Ù»¡¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¼Â¤Ë10¿Í°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤¯¤éÃúÇ«¡Ê¤Æ¤¤¤Í¤¤¡Ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÈï³²½÷À¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²ÉÝ°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤ó¤ÀÎø¿´¤ÈÍßµá¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ç¤ÏÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¥á¥â¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
Èï³²¼Ô¤Î¶ìÇº
¡¡Á°½Ð¤Î»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡ÅìµþÅÔ¤ÎÅçÅÄ°½»Ò¤µ¤ó¡Ê30Âå¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öµ¢Âð¤·¤Æ¥«¥Ð¥ó¤ò¤Õ¤È¸«¤ë¤È¡¢¥»¥í¥Ï¥ó¥Æ¡¼¥×¤Ç²¿¤«»æ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤äÏ¢ÍíÀè¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÃÏ²¼Å´¤Ç¤ª¸«¤«¤±¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¥á¡¼¥ë¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿»²¾È¡Ë¡×
¡¡¤½¤ÎÊ¸¸À¤Ë¥¾¥Ã¤È¤·¤¿ÅçÅÄ¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥á¥â¤¬¤¤¤ÄÅ½¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ï»ä¤Î´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤Ç¸«Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÃË¤«¤é¥á¥â¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡È¤¢¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á°¤µ¤¬µ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£µ¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ¿Ì¾¤Î¤ªÇº¤ß·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿½÷À¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºá¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢
·«¤êÊÖ¤¹¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù
¡¡Âè»°¼Ô¤¬¥«¥Ð¥ó¤Ë¥á¥â¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Å½¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÈÈºá¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡·º»ö»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¡ØËö¸¶·º»öË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤ÎËö¸¶¹À¿ÍÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¥á¥â¤ò1ÅÙ¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Å½¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤òÄ¾¤Á¤Ë½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÁÆ¬¤Î»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Æ±¤¸½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë3²ó¥á¥â¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂáÊá¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤Ë¥á¥â¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸å¤í¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·ä¤ò¤¦¤«¤¬¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¾å¤Î¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ëö¸¶ÊÛ¸î»Î¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤òÊ£¿ô²ó·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤È¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö·Ù»¡¤Ï¤Þ¤º¡¢¸ýÆ¬Ãí°Õ¤ä½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë·Ù¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Ê¤É¤ò»ß¤á¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Ê¤ª¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë¤è¤ê2Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¡¢¤Þ¤¿¤Ï200Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½éÈÈ¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ³¶â·º¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»°±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ïºá¤Î°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡È¼«Ê¬¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¹Ô°Ù¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·Æñ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤ÇÁê¼ê¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤³¤¦¤à¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼¹Ãå¤È¤Ò¤È¤ê¤è¤¬¤ê¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¼è¤êØá¡Ê¤Ä¡Ë¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¥á¥â¤òÅ½¤é¤ì¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¨¤é¤º
·Ù»¡¤Ë¤¹¤°ÁêÃÌ¤ò
¡¡¤â¤·¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¤Î¥á¥â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ·Ù»¡¤Ë¤¹¤°ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áê¼ê¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ì¤Ð·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·Ù¹ð¤Ï¤Î¤Á¤ÎÂáÊá¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Î¸«²ó¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÏÈà¤é¤Ë¶±¡Ê¤ª¤Ó¡Ë¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤«¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈÈ¹Ô¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤âÅö»þ¤ÎÄÌ¶Ð·ÐÏ©¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤ê¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ë³°¤â½ÐÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤Ã¤ÆÊ°¤ê¤Èµö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Ã³²¼Ô¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤òí´í°¡Ê¤¿¤á¤é¡Ë¤¤¡¢¥á¥â¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç½ã°¦¤òµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¸«Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥á¥âÃË¡Ù¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¤¤¬ÈÜ¶±¤Ê¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£