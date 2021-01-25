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#SONY is finally about resurrect the #XPERIA "Compact" Series!
Here comes your very first look at the first "Compact" XPERIA phone since the #XPERIAXZ2! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQExclusive https://t.co/YFuvPA4sNA pic.twitter.com/LIcfrqY8p2
— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 24, 2021
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