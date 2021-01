リーク情報で知られる人物が、2021年の発売が噂される新型Xperiaコンパクトのリーク画像を、Twitterおよびサイト上で公開しています。

スティーブHマックフライ氏(@OnLeaks)は現地時間1月24日、「Xperia XZ2以来の『コンパクト』エクスペリアだ」として、Twitterと情報サイトVoiceに画像を投稿しています。



#SONY is finally about resurrect the #XPERIA "Compact" Series!

Here comes your very first look at the first "Compact" XPERIA phone since the #XPERIAXZ2! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ Exclusive https://t.co/YFuvPA4sNA pic.twitter.com/LIcfrqY8p2

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 24, 2021