Netflixより、2021年2月期のおすすめアニメラインアップが公開された。

注目のサバイバル・アクション「天空侵犯」がついに全世界独占配信。さらに「岸辺露伴は動かない」「海獣の子供」など話題作の独占配信も。

「五等分の花嫁∬」「ゆるキャン△ SEASON2」など、折り返し地点に突入する2021年冬アニメも毎週更新中だ。

【特集】2月のNetflixオリジナル作品

■天空侵犯

2月25日全世界独占配信



「亜人」の三浦追儺(原作)と「ボックス!」の大蛺輶廣(作画)がタッグを組んだ、狂気のグロ死ゲームマンガがついにアニメ化!

女子高生・本城遊理が迷い込んだその世界は、無数の高層ビルが吊り橋で繋がる明らかな“異常空間”だった。何も知らずに逃げ惑う人々を、容赦なく殺戮する謎の“仮面”。この地獄のような世界で生き残るには仮面に殺されるか、殺すかの二択しか ない。遊理はこの理不尽な世界をブチ壊すため、生き抜くことを決意するが……!?

【特集】2月配信の注目おすすめアニメ

■岸辺露伴は動かない

2月18日より独占配信



「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」に登場する漫画家・岸辺露伴が、漫画のネタ集めのために訪れた先で見聞きした奇妙な見聞録集。

エピソード#16「懺悔室」、エピソード#02「六壁坂」、エピソード#05「富豪村」、エピソード#09「ザ・ラン」からなる4作品。OVA作品として話題を呼んだ4作品を、独占配信でお届け!

⇒荒木飛呂彦原作のアニメ「岸辺露伴は動かない」、Netflixで2月18日(木)から独占配信が決定!



■海獣の子供

2月1日より独占配信



「リトル・フォレスト」や「魔女」などでも有名な五十嵐大介による、大海原を舞台とした名作マンガが、アニメ映画化。

夏休みの間、家にも学校にも居場所がない中学生の安海琉花は、父親が働く水族館へと足を運ぶ。そこで琉花は、ジュゴンに育てられたという不思議な少年・海と、その兄・空に出会う。3人が出会ったことをきっかけとして、やがて地球上でさまざま な現象が起こり始めて……。



■ドラゴンクエスト ユア・ストーリー

2月2日より独占配信



国民的人気を誇るRPG「ドラゴンクエスト」シリーズの5作目「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」を原案とした、3DCGアニメ映画。

ゲマ率いる魔物たちに連れ去られた母を取り戻すため、少年・リュカは父のパパスと共に旅を続けていた。ついにゲマに遭遇したふたりだが、激しい戦いの末、パパスが命を落としてしまう。

それから10年。故郷へと戻ったリュカは、パパスの日記を発見。そこに綴られていた父の遺志を引き継ぎ、リュカは再び冒険の旅に出るのだった……。主人公・リュカは、佐藤健さんが熱演!

■ミュウツーの逆襲 EVOLUTION

2月27日より配信



1998年に公開された「劇場版 ポケットモンスター」シリーズの第1作「ミュウツーの逆襲」を、フル3DCGアニメ化。

「清らかな心と、会いたいと強く願う気持ち」……そのふたつを持つ冒険者の前にだけ姿を現すという幻のポケモン・ミュウ。すべてのポケモンの“はじまり”と言われ、世界中のポケモン研究者がミュウの行方を追うなか、ついにひとりの科学者がミュウの化石を発見。彼はそれを元に、神をも恐れる禁忌に触れてしまい……!?



■きみと、波にのれたら

2月26日より配信



「DEVILMAN crybaby」、「日本沈没2020」などでおなじみの湯浅政明監督が手がけた、オリジナル長編アニメ映画。

サーフィン好きの向水ひな子は、大学入学を機に海辺の街へと越してきた。街で起こった火事騒動をきっかけに消防士の雛罌粟港と知り合ったひな子は、恋に落ちる。やがて、お互いがなくてはならない存在となったふたりだが、港は海の事故で命を 落としてしまうのだった。そのショックで、大好きな海が見られなくなるほど憔悴するひな子。

しかしある日、ふとふたりの思い出の歌を口ずさむと、水の中から港が現れて……?

■プリンセス・プリンシパル

2月24日より配信



舞台は19世紀末の、巨大な壁で東西に分断されたアルビオン王国の首都ロンドン。

伝統と格式ある名門、クイーンズ・メイフェア校には、5人の少女たちが在籍していた。彼女たちは女子高校生を隠れ蓑にスパイとして活動していたのだ!

変装、諜報、潜入、カーチェイス……。少女たちはそれぞれの能力を活かして、影の世界で暗躍する。女子高生×スパイの、スチームパンク・アクションアニメ!



■五等分の花嫁∬

毎週金曜日最新エピソード更新



個性豊かな美少女五つ子と、彼女たちの家庭教師をすることになった高校生・風太郎の日常を描いた人気ラブコメディ、第2期。

波乱の林間学校が終わったのもつかの間。風太郎は風邪をこじらせて、入院することに。林間学校でのさまざまなイベントを通して、距離が近づいた五つ子は、風太郎のお見舞いにやってくる。

そんななか、五女・五月に「なぜ勉強をするのか」と聞かれた風太郎は、5年前に京都で出会ったある少女について語る。

⇒TVアニメ「五等分の花嫁∬」、第3話「七つのさよなら 第二章」あらすじ&先行カット公開!



■ホリミヤ

毎週金曜日最新エピソード更新



HERO(原作)・萩原ダイスケ(作画)による、シリーズ累計600万部を突破した人気マンガが満を持してTVアニメ化!

堀京子は美人で成績も良く、クラスの中心的存在。だがその実は、共働きの両親に代わって家事や年の離れた弟の面倒に勤しむ家庭的な女子高生だ。

ある日、ケガをした弟の創太を、見知らぬ男子が堀の家に送り届けてくれる。しかし、その男子と話 してみると、クラスメイトであることがわかって……。



■ゆるキャン△ SEASON2

毎週水曜日最新エピソード更新



山梨県を舞台に、女子高校生たちがキャンプをしたり日常生活を送る様子をゆるやかに描いた人気アニメの、待望の第2期。

年末。野外活動サークルに所属するなでしこ、千明、あおい、そして恵那はアルバイトに勤しんでいた。さらに、同じくバイト中のリンは、年越しキャンプを計画していた。

第1期「ゆるキャン△ 」も配信中!

⇒冬アニメ「ゆるキャン△ SEASON2」、イメージビジュアル第5弾が公開! 第3話あらすじ&場面カットも!



■はたらく細胞!!

毎週火曜日最新エピソード更新



細胞たちの日常生活を描く“体内細胞擬人化”アニメ、第2期がスタート!

ある日、体内の雑菌を駆除していた白血球(好中球)は、前後さかさまに帽子をかぶった血小板・うしろまえちゃんに出会う。うしろまえちゃんは強い血小板を目指して、人知れずトレーニングに励む。だが突如、体内世界を激しい揺れが襲って……!?

不健康な体を舞台に描かれたスピンオフ作品「はたらく細胞BLACK」も、同日最新エピソード更新。

⇒「はたらく細胞!!」&「はたらく細胞BLACK」合同イベント「一緒にはたらく祭典」開催決定! 「はたらく細胞」シリーズ新規ゲーム制作決定!



■2.43 清陰高校男子バレー部

毎週金曜日最新エピソード更新

■IDOLY PRIDE

毎週日曜日最新エピソード更新

■ワールドトリガー 2ndシーズン

毎週月曜日最新エピソード更新

■怪物事変

毎週日曜日最新エピソード更新

■弱キャラ友崎くん

毎週水曜日最新エピソード更新

■ドラゴンクエスト ダイの大冒険 (第16話〜第20話)

2月21日より配信

※配信開始日は、予告無く変更される場合がある。

▼Netflix Japanアニメ作品専用公式アカウント

@NetflixJP_Anime

#Netflix

#ネトフリ

#ネトフリアニメ

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・岸辺露伴は動かない製作委員会

©2019 五十嵐大介・小学館/「海獣の子供」製作委員会

©2019「DRAGON QUEST YOUR STORY」製作委員会 ©1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon ©2019 ピカチュウプロジェクト

©2019「きみと、波にのれたら」製作委員会

© Princess Principal Project

©春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会

©HERO・萩原ダイスケ/SQUARE ENIX・「ホリミヤ」製作委員会

© あfろ・芳文社/野外活動委員会

©清水茜/講談社・アニプレックス・davidproduction

COPYRIGHT © NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2020. ALL RIGHTS RESERVED.

>> Netflix 2月のアニメ注目ラインアップ! 「天空侵犯」がついに独占配信&「岸辺露伴は動かない」や「ゆるキャン△ SEASON2」も! の元記事はこちら