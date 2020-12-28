NHKは28日、大みそか恒例『第71回NHK紅白歌合戦』（後7：30〜11：45 総合ほか）の曲順を発表した。MISIAが初の大トリ、白組では福山雅治が初のトリに決定した。

【紅白特集】出場者・曲目一覧 嵐・LiSAらはメドレー披露

トップバッターは白組のKing ＆ Princeが「I promise」、続く紅組の1曲目はFoorinの「パプリカ」。また後半は紅組からNiziUの「Make you happy」、続いて白組が瑛人の「香水」と今年の話題曲で一気に盛り上げる。

今年いっぱいで活動休止する嵐は後半8番目に登場。「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」で締めくくる。

司会は紅組・二階堂ふみ、白組・大泉洋、総合司会は内村光良（ウッチャンナンチャン）と同局の桑子真帆アナウンサーが務める。

ゲスト審査員は、女優・黒柳徹子、お笑いコンビ・サンドウィッチマン、女優・杉咲花、俳優・染谷将太、『チコちゃんに叱られる!』MC・チコちゃん、タレント・宮崎美子、演出家・宮本亞門氏、男子ハンマー投げ金メダリスト・室伏広治氏、俳優・吉沢亮（五十音順）。

■『第71回紅白歌合戦』歌唱順

【組】歌手名（出場回数）「曲目」

●前半

1.【白】King & Prince （3）「I promise」

2.【紅】Foorin（2）「パプリカ」

3.【白】山内恵介（6）「恋する街角」

4.【紅】milet（初）「inside you」

5.【紅】日向坂46（2）「アザトカワイイ」

6.【紅】櫻坂46（初）「Nobody's fault」

7.【白】Hey! Say! JUMP （4）「紅白SPメドレー 〜みんなでエール2020〜」

8.【紅】Little Glee Monster（4）「足跡」

9.【白】SixTONES（初）「Imitation Rain」

10.【紅】水森かおり（18）「瀬戸内 小豆島 〜2020映えSP〜」

11.【白】GENERATIONS （2）「You ＆ I」

12.【白】純烈（3）「愛をください 〜Don’t you cry〜」

13.【紅】坂本冬美（32）「ブッダのように私は死んだ」

14.【白】Kis-My-Ft2 （2）「We never give up!」

15.【紅】天童よしみ（25）「あんたの花道 〜腹筋太鼓乱れ打ちSP〜」

16. 特別企画／さだまさし「奇跡2021〜紅白バージョン〜」

17.【紅】乃木坂46（6）「Route 246」

18.【白】鈴木雅之（3）「夢で逢えたら」

19. 紅白ディズニースペシャルメドレー

20.【白】五木ひろし（50）「山河」●後半

21.【紅】NiziU（初）「Make you happy」

22.【白】瑛人（初）「香水」

23.【紅】Perfume（13）「Perfume Medley 2020」

24.【紅】BABYMETAL（初）「イジメ、ダメ、ゼッタイ」

25.【白】郷ひろみ（33）「筒美京平 トリビュートメドレー」

26.【紅】JUJU（初）「やさしさで溢れるように」

27.特別企画／連続テレビ小説「エール」GReeeeN「星空エール 紅白SP」

28.【白】嵐（12）「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」

29.【紅】LiSA（2）「アニメ「鬼滅の刃」紅白SPメドレー」

30.【白】Official髭男dism （2）「I LOVE...」

31.【白】三山ひろし（6）「北のおんな町 〜第４回 けん玉世界記録への道〜」

32.【紅】YOASOBI（初）「夜に駆ける」

33.【白】関ジャニ∞（9）「みんなで踊ろう！前向きスクリーム！」

34.【紅】東京事変（初）「うるうるうるう〜能動的閏〆篇〜」

35.【白】ゆず（11）「雨のち晴レルヤ 〜歓喜の歌 紅白SP〜」

36.【紅】あいみょん（2）「裸の心」

37.特別企画／YOSHIKI「ENDLESS RAIN」

38.【紅】Superfly（5）「愛をこめて花束を」

39.【白】Mr.Children（2）「Documentary film」

40.【紅】石川さゆり（43）「天城越え」

41.【白】星野源 （6）「うちで踊ろう（大晦日）」

42.【白】氷川きよし（21）「限界突破×サバイバー」

43.【紅】松田聖子（24）「瑠璃色の地球 2020」

44.特別企画／松任谷由実「守ってあげたい」

45.【白】福山雅治（13）「家族になろうよ」

46.【紅】MISIA（5）「アイノカタチ」