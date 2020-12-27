MAX¤ÎNANA¡¢½Ð»º¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥Á¡×¤ÎÎÏ¡¡ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é25Ç¯¤Îº£
²Æì½Ð¿È¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×MAX¡£1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥â¥ó¥¡¼¥º¡×»þÂå¤«¤é²»³Ú¶È³¦¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿º£¡¢Âè°ìÀþ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿4¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡ÖMAX¥³¥é¥à¡×¡£NANA¤µ¤ó¤¬¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»Ò°é¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û43ºÐ¤ÇÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MAX¤ÎNANA¤Îàº£¤Î»Ñá¡¡·ëº§¡¢½Ð»º¡¢¥³¥í¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡Ä
Â©»Ò¤Î²£¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éÎÞ¡È²¿¤¬·¯¤Î¹¬¤»¡¢²¿¤ò¤·¤Æ´î¤Ö¡©Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï·ù¤À¡ª¡É
¤Õ¤ÈÈô¤Ó¤³¤ó¤Ç¤¤¿²Î¤Ë¡¢¥°¥Ã¤È¶»¤¬¤Ä¤Þ¤ê¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥Á¡×¤Î²Î¤Î°ìÀá¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ç¡¢ÁÛ¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿À¸³è¤È¤Ï°ã¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢MAX¤È¤·¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤25¼þÇ¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Çò»æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½Äê¤âÁÈ¤á¤º¡¢Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ç¼êÃµ¤ê¤ÎÃæ¡¢¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤ªÍ§Ã£¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤º¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤»¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£
»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤È³Ú¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥Ã¡¼¤È¤½¤Î²Î¤È²Î»ì¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ÆÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤È²æ¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤Î²£¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éµã¤¯¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³ê·Î¤Ç¾Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î²Î¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¸ý¤º¤µ¤ó¤À»ö¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î²Î¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ï¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
²¿¸Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¤¬¼«¤éºî»ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤¬·Ð¸³¤·¤¿ÀïÁè¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¿¼¤¤½ôÀâ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ä¡¢¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÍÍ¤Ë²Î»ì¤òÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¶»¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë²Î¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»Ò¶¡¸þ¤±¤Ë´¶¤¸¤ë²Î¤À¤±¤É¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤é¤ì¡¢¸ç¤é¤µ¤ì¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¯¤ì¤ë¡ª
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿ÍÃ£¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ø¤â¤Û¤Û¤¨¤ó¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ª¶¯¤¯Í¥¤·¤¯¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌã¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¤ò¿È¼º¤ï¤º¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤òËº¤ì¤º²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤ÒÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°ìÅÙ¡¢²Î»ì¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢²Î¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿»ö¡£¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¤ä¿´¶¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸²Î¤Ç¤â¼õ¤±Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡£²Î¤ÎÎÏ¤Ë¤â²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¸À¤¨¤ÐÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤ò¤Ï¤¸¤áÎø°¦¡¢¤½¤·¤Æ¿§¤ó¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢²Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ê¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÇ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ê¥³¥³¥í¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê²Î¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÍÍ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡ª¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÔ»×µÄ¤È¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿»þ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊª»ö¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢º£½ÐÍè¤ë»ö¤òÀº°ìÇÕ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÂ©»Ò¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍÙ¤ê¤Ä¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¡£