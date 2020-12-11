¡ÈNO JAPAN¡É¤òÄÉµá¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¿©À¸³è¡×¤¬Êø²õ¤¹¤ëÍýÍ³
¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë´Ú¹ñÇÀ¶È
¡¡ÇÀ»ºÊª¤ÎÆüËÜ°ÍÂ¸¤¬¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¤¬´Ú¹ñÍ¿ÅÞ¡¦¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¥³¥ê¥¢¡×¤Ë¡Öµ¡³£¤ÎÀ½Â¤Ç¯ÅÙ¤òµ¶Áõ¤·¤¿¡×µ¿¤¤¤ò¹ñ²ñ¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¿Í¤Î70¡ó¤¬ÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¶È³¦¤Ï¡È¹ñ»º²½¡É¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¡È¹ñ»º¡ÉÇÀ¶Èµ¡³£¤ÏÆüËÜÀ½ÉôÉÊ¤ËÂ¿¤¯¤ò°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤·¤Ç¤Ï»º¶È¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾õ¤À¡£
¡¡¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ï2005Ç¯¡¢»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÇÀµ¡¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÉôÉÊ¤ò¶¡µë¤·¡¢ÇÀ²È¤Ï¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤¥ä¥ó¥Þ¡¼À½¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëµ¡³£¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î´°À®ÉÊ¤Ï´Ú¹ñÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿âÞ·¤ÎÅª¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¥³¥ê¥¢¤Ï80¤òÄ¶¤¨¤ëÂåÍýÅ¹ÌÖ¤ò¹½ÃÛ¡£16Ç¯¤Ë1630²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó157²¯±ß¡Ë¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç30Ç¯¤ËÏË¤Ã¤ÆÇÀ¶Èµ¡³£µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¶âË¿»á¤Ï¡¢2010Ç¯9·î¡¢Á´ÍåÆîÆ»Íå½£»Ô¤Ç¥ä¥ó¥Þ¡¼ÂåÍýÅ¹¤ò³«¶È¤·¡¢¶È³¦»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÏÅ·²¼ÌµÅ¨¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍå½£»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÁ´ÍåÆîÆ»³¤Æî·´¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÇÀÎÓÃÜ»º¿©ÉÊ³¤ÍÎ¿å»º°Ñ°÷²ñ¡Ê´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤ÇÌ¾¾Î¤¬2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÕúºÍûì¡Ê¥æ¥ó¡¦¥¸¥§¥¬¥×¡ËµÄ°÷¤¬¡¢º£Ç¯10·î¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¥³¥ê¥¢¤¬¡Öµ¡³£¤ÎÀ½Â¤Ç¯ÅÙ¤òµ¶Áõ¡×¤·¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÇÀ¶Èµ¡³£²½Â¥¿ÊË¡²þÀµ°Æ¡×¤òÈ¯µÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯8·î¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½Ä£¤ÈÇÀÎÓÃÜ»º¿©ÉÊÉô¡¢ÇÀ¶Èµ»½Ñ¼ÂÍÑ²½ºâÃÄ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ¹çÆ±Ä´ººÃÄ¤Î¸½¾ìÄ´ºº¤Ç¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¥³¥ê¥¢¤¬ÈÎÇä¤·¤¿ÅÄ¿¢¤¨µ¡2¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢·¿¼°É½¼¨ÈÄ¤ÎÀ½Â¤Ç¯ÅÙ¤¬µ¶Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡À¯ÉÜ¹çÆ±Ä´ººÃÄ¤Ï¡¢Á´¿ôÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¥³¥ê¥¢¤Ï5Ç¯´Ö¤ËÈÎÇä¤·¤¿5750Âæ¤Î¾ðÊó¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
ÉÔÇã±¿Æ°¤Ç¾×·â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÇÀ¶È
¡¡´Ú¹ñ¤Î¸½¹ÔË¡¾å¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤äÆ°ÎÏ±¿ÈÂ¼Ö¡¢·¡ºïµ¡¤Ê¤É¤Ï·¿¼°É½¼¨ÈÄ¤ÎÁõÃå¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÄ¿¢¤¨µ¡¤ÏÁõÃåµÁÌ³¤¬¤Ê¤¯É½¼¨ÈÄ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Í¿ÅÞµÄ°÷¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ò¹ðÈ¯¤·¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¶¡µë¼Ô¤«¤é½ü³°¤·¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¶Èµ¡³£¶¡µë¼Ô¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤È¶ä¹Ô¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¶ñ¤òµá¤á¤ëÇÀ²È¤ä¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇÀµ¡¥³¥ê¥¢¡¢¸Ä¿ÍÂåÍýÅ¹¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÇÀºî¶È¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Í¿ÅÞµÄ°÷¤ä´±Î½¤¬¥ä¥ó¥Þ¡¼¤òÌÜ¤ÎµØ¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÀ»º¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼«¼£ÂÎ¤Ï¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÍûÌÀÇîÀ¯¸¢¤Î¼óÅÔ°ÜÅ¾À¯ºö¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿À¤½¡»Ô¤ÎÇÀ¶Èµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¬º¤Æñ¤ÊÇÀµ¡¶ñ¤òÂß¤·½Ð¤¹»ö¶È¤ò¥ä¥ó¥Þ¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¡¢´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È´Ú¹ñÇÀ»º¶È³¦¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡90¡ó°Ê¾å¤òÆüËÜÉÊ¼ï¤¬Àê¤á¤ë¥ß¥«¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñÇÀ¶È¤ÏÆüËÜ°ÍÂ¸¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£
¡¡Çä¤ì¶Ú¤Î¤ß¤ò°·¤¦¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤äÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¥ê¥ó¥´¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÉÙ»Î¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ»º¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¡¢ÉÊ¼ïÊÌÀ¸»ºÎÌ¤Î1°Ì¤«¤é3°Ì¤òÆüËÜÉÊ¼ï¤¬Àê¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Êº×Îé¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Íü¤äÅí¤âÆüËÜÉÊ¼ï¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥Ö¥É¥¦¤ÏÊÆ¹ñÉÊ¼ï¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬1°Ì¤À¤¬¡¢2°Ì¤ÎµðÊö¤È3°Ì¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÏÆüËÜÉÊ¼ï¤Ç¡¢¡Ö95¡ó¤¬¹ñ»º¤À¡×¤È´Ú¹ñ¤¬¹ë¸ì¤¹¤ë¥¤¥Á¥´¤âÆüËÜÉÊ¼ï¤ò¸òÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ½ÉôÉÊ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÉÔÇã±¿Æ°²È¤¬DNA¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîºÚ¤ä²Ì¼Â¤¬ÉÔÇãÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜÉôÉÊ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¼«¾Î¡È¹ñ»º¡É
¡¡ÇÀ¶¨¤¬´Ú¹ñÇÀµ¡¹©¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡ÖÇÀµ¡¹ØÆþ»Ù±ç»ö¶È¤ÎÍ»»ñ¼ÂÀÓ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤«¤é2018Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÇÀµ¡¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï13.6%¡¢ÅÄ¿¢¤¨µ¡¤Ï40.5%¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Ï29.9%¤¬Í¢Æþµ¡³£¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥ä¥ó¥Þ¡¼¡¢¥¯¥Ü¥¿¡¢¥¤¥»¥¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞµÄ°÷¤¬É¸Åª¤Ë¤·¤¿ÅÄ¿¢¤¨µ¡¤Ï¡¢26.1%¤òÀê¤á¤ë¥ä¥ó¥Þ¡¼¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ½ÇÀµ¡¶ñ¤Ï´Ú¹ñÀ½¤è¤ê¹â³Û¤À¤¬¡¢ÇÀÂ¼¤Î¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÃÂ®²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ç¯¡¹¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÀ½¤ÏÆüËÜÀ½¤è¤ê°Â¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÑµ×À¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿®ÍêÀ¤â½ÅÍ×¤À¡£¼«Á³Áê¼ê¤ÎÇÀ¶È¤ÇÅ·¸õ¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡
¡¡µ¡³£¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÀ¸»º¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇÀ²È¤Ï¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¤ÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÇÀµ¡¶ñ»Ô¾ì¤ÇÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï30%¤À¤¬¡¢¡È´Ú¹ñÀ½¡ÉÇÀµ¡¶ñ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï50¡ó¤¬ÆüËÜÀ½¤Ç¡¢¼«Æ°ÊÑÂ®µ¡¤äÅÅÁõµ»½Ñ¡¢Åý¹çÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É³Ë¿´ÉôÉÊ¤Ï60¡Á100¡ó¤òÆüËÜÀ½¤¬Àê¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï100¡óÆüËÜÀ½ÉôÉÊ¤Çºî¤é¤ì¤¿¼«¾Î¡È¹ñ»º¡ÉÇÀµ¡¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¥ß¥»¥â¥ó¥¸¡ÊÈùºÙ¿Ð¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëPM10¡¢PM2.5¤¬¿¼¹ï²½¤·¤¿2016Ç¯¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎCO2ÇÓ½Ð´ð½à¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¬¡¢´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÇÀµ¡¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ºÇÂç¼ê¤ÎÂçÆ±¹©¶È¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±¹©¶È¤Ï¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¤ÎÃæ³Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢Â¿³Û¤Î³«È¯Èñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡1947Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é17Ç¯¸å¤Î64Ç¯¤Ë´Ú¹ñÇÀµ¡¶ñ¶È³¦¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÃ±µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯É½¡¢83Ç¯¤Ë¤ÏÂ¿µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òÌÜÏÀ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¥Æ¥£¥¢5¡ÊTier5¡¢ÈùºÙÊ´¿ÐÇÓ½Ð´ð½à0.015¦ÌgkWh¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÃÇºÏÇÝ¡¢¡È¹ñ»º¡ÉÉÊ¼ï³«È¯¡¢¡È¹ñ»º¡Éµ¡³£
¡¡¤½¤ÎÂçÆ±¹©¶È¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´Ú¹ñ¸þ¤±Í¢½Ð´ÉÍý¶¯²½¤ò¼õ¤±¡¢ÉôÉÊ¼ûµë¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ÆÀ¸»º¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë»öÂÖ¤òÍ«Î¸¤·¤¿¡£
¡È¹ñ»º¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼çÍ×ÉôÉÊ¤òÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°ÊÑÂ®µ¡¤äÅÅÁõµ»½Ñ¡¢Åý¹çÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó°Ê³°¤Î³Ë¿´ÉôÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤òÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È³¦2°Ì¤ÎÅìÍÎÊª»º¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÇÀµ¡¶ñ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼À½¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ½¤«¥É¥¤¥ÄÀ½¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¸¡Æ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¬¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë¾å¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤Èµ¡³£¤ÎÆâÉôÀß·×¤ò¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÆ±¹©¶È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤À¡£
¡¡ÇÀµ¡¶ñ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸Ä¿ÍÇÀ²È¤Ç¡¢µ¡³£¤¬²õ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤äÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÀ²È¤ÏÆ±¤¸µ¡¶ñ¤òÆ±¤¸»þ´ü¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÂåÂØµ¡¤Î³ÎÊÝ¤âÆñ¤·¤¤¡£¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÆüËÜÀ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¼¡¤ËÇÀµ¡¶ñ¤Ï¼ûÍ×¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³«È¯Èñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤â²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÃµö¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ä¥¯¥Ü¥¿¤Ï¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÉôÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë°ìÊý¡¢³Ë¿´µ»½Ñ¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤Ï1999¤«¤é2017Ç¯¤Î´Ö¡¢´Ú¹ñ¤ÇÇÀ¶Èµ¡³£¤Î³Ë¿´ÉôÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï58%¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Ï96%¡¢ÅÄ¿¢¤¨µ¡¤Ï89%¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ³«È¯¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¤½¤ì¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃµö¸¢¿¯³²¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Àù¤¸¤Ä¤á¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÇÀ¶È¤ÏÆüËÜÀ½ÇÀµ¡¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÉÊ¼ï¤òÌµÃÇºÏÇÝ¤·¡¢ÆüËÜÉÊ¼ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡È¹ñ»º¡ÉÉÊ¼ï¤ò³«È¯¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ½ÉôÉÊ¤Ç¡È¹ñ»º¡Éµ¡³£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÌÏÊï¤¹¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÀ¶È¤Ï»º¶ÈÁ´ÂÎ¤¬ÆüËÜ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¡£
¡ÈNO JAPAN¡É¤òÄÉµá¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Î¿©À¸³è¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡£
º´¡¹ÌÚÏÂµÁ
¹¹ð¥×¥é¥ó¥Ê¡¼·ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£¾¦¶È¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¹¹ð²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼·ó¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤ÎÎ©¾å¤²¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢2009Ç¯¤ËÅÏ´Ú¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤äÆüËÜÊ¸²½¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢2012Ç¯¡¢Æü·ÏÀìÌç¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£Æü·Ï´ë¶È¤Î´Ú¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëËµ¤éÆüËÜ¿Í¤Î»ëÅÀ¤Ç¥½¥¦¥ë»Ô¤Ë²þÁ±Äó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë»Ôºß½»¡£
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉÊÔ½¸
2020Ç¯12·î11Æü ·ÇºÜ