¸×ÈÖ¤¬°Ì´¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡Ö£³£³¡½£´¡×ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿·¤¿¤ÊÈá·à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«
¡ÚÍÌ»Þ½¨´ð¤Î¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸«Ê¹Ï¿¡ÛÌîµå¹¥¤¤Î¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÍÌ¾¤Ê¿ô»ú¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö£³£³¡½£´¡×¡£ÆÉ¤ßÊý¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤¿¤¤¤è¤ó¡×¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï£²£°£°£µÇ¯¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Èºå¿À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£´»î¹ç¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¡£Âè£±Àï£±£°¡½£±¡¢Âè£²Àï£±£°¡½£°¡¢Âè£³Àï£±£°¡½£±¡¢Âè£´Àï£³¡½£²¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ïºå¿ÀÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤â¤¦¡¢¤¢¤ì¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤â¤¦¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï°Ì´¤Î»×¤¤½Ð¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤¦¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èµð¿Í¤Î¸½ºß¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï£µ¡½£±¡¢£±£³¡½£²¤Ç¹ç·×£±£¸¡½£³¡£¤³¤ÎÀè¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ¤ÃÎ¤À¤¬Ã±½ã¤ËÇÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ö£³£¶¡½£¶¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¿·¤¿¤ÊÈá·à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¤¤¬Áá²á¤®¤ëÏÃ¤«¡£
¡¡£°£µÇ¯Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ïºå¿ÀÍÍø¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡££¶£°ÅðÎÝ£±£±£¹ÆÀÅÀ¤Î£±ÈÖ¡¦ÀÖÀ±¤ò¶âËÜ¡Ê£±£²£µÂÇÅÀ¡Ë¡¢º£²¬¡Ê£±£´£·ÂÇÅÀ¡Ë¤¬ÊÖ¤¹¶¯ÎÏÂÇÀþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¢Æ£Àîµå»ù¡¢µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¤Î£Ê£Æ£Ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£°£µÇ¯¤Îºå¿À¤Ï£¶²ó¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Û¤Ü¾¡¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î£Ê£Æ£Ë¤¬¤Û¤Ü»È¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î¸¶µð¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ïµð¿Í¤¬À¾Éð¤ò£´¥¿¥Æ¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£°£²Ç¯¤ÎÂè£±¼¡¸¶À¯¸¢¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£°£¹Ç¯£×£Â£Ã£²Ï¢ÇÆ¤Î¸¶¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¼°ÌµåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£¸¶´ÆÆÄ¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¤¦¡¢¥¢¥ì¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡ù¤è¤¦¤¸¡¦¤Ò¤Ç¤¡á£±£¹£·£³Ç¯£¸·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³Ø±¡ÂçÂ´¡££¹£¸Ç¯¤«¤é¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Çµð¿Í¡¢ºå¿À¤Ê¤É¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡££²£°£±£³Ç¯£±£°·îÆÈÎ©¡£¥×¥íÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¡¢³ÊÆ®µ»¡¢·ÝÇ½¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ì¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ä¡£