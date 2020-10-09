¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤ËÂ£¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ªAmazon¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¸ø³« Âè2ÃÆ
Amazon¤Ï¡¢2020Ç¯10·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ¤«¤é14Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¹ç·×48»þ´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥à¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³´ü´ÖÃæ¤â¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ
¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤É¡¢¿ô½½Ëü¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤À¡£¡ÖÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ±¤Î¿ô¤¬4¤Ä°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤¬ºÇÂç8»þ´Ö¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¡¢¤ª½Ð³Ý¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊApple AirPods¤äÂç·¿¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢1Âæ¤Ç¤¹¤Ù¤êÂæ¤ä¥Ö¥é¥ó¥³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼¼ÆâÍÑ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤ä¡¢¿Íµ¤¤ÎËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âAmazon¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¶¥Ð¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï10·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ00Ê¬¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼ÆÃÁª¥»¡¼¥ë¡×¤âÀè¹Ô¤·¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸Æâ¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¤«¤Ä¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×20,000±ß°Ê¾åÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Amazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢Kindle½ñÀÒ¡¦¥Þ¥ó¥¬¤¬ºÇÂç70%³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Î¥»¡¼¥ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡û ¡ÖÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×
¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬»þ´Ö¸ÂÄê¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ÎÌÜ¶Ì¥»¡¼¥ë¡£Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ±¤Î¿ô¤¬4¤Ä°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºß¸Ë¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×
ºÇÂç8»þ´Ö¼Â»Ü¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç5Ê¬¤´¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Amazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¡×µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤¬³«»Ï¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¡¢¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Twitter
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ç¤Å·Æ²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¨¥ê¥¢¡ª¡ÖSUPER NINTENDO WORLD¡×2021Ç¯½Õ¡¢³«¶È¤Ø
¡¦¥¬¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼3ÉÊ¡ª¡¡¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¡Ö399±ß¥È¥ê¥ª¡×¤ËÊÑ¿È
¡¦¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤ËÂ£¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ªAmazon¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡× ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¸ø³« Âè1ÃÆ
¡¦ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ë¤è¤ëÃ°ÇÈ¹¶¤á¤Ç¹¶¤áÍî¤È¤µ¤ì¤¿»³²È¾ë¡ª»³²È¾ëÔ®¸ø±à¡Ê»³²È¿Ø²°¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡ÚµþÅÔ ÌÀÃÒ¸÷½¨¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡Û
¡¦À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë²È°û¤ß¤Î½¼¼Â²½¡¢10·î¤Î¥Ó¡¼¥ë¸ºÀÇ¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤É÷
¢£ÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ
¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤É¡¢¿ô½½Ëü¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¤À¡£¡ÖÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ±¤Î¿ô¤¬4¤Ä°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤¬ºÇÂç8»þ´Ö¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤¹¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¥«¥á¥é¡¢¤ª½Ð³Ý¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊApple AirPods¤äÂç·¿¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢1Âæ¤Ç¤¹¤Ù¤êÂæ¤ä¥Ö¥é¥ó¥³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼¼ÆâÍÑ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤ä¡¢¿Íµ¤¤ÎËâ¿ÊÀïÂâ¥¥é¥á¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âAmazon¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¶¥Ð¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï10·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë0»þ00Ê¬¤«¤é¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼ÆÃÁª¥»¡¼¥ë¡×¤âÀè¹Ô¤·¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸Æâ¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¤«¤Ä¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¹ç·×20,000±ß°Ê¾åÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Amazon¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¡¢Kindle½ñÀÒ¡¦¥Þ¥ó¥¬¤¬ºÇÂç70%³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤Î¥»¡¼¥ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡û ¡ÖÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×
¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬»þ´Ö¸ÂÄê¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤ÎÌÜ¶Ì¥»¡¼¥ë¡£Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ±¤Î¿ô¤¬4¤Ä°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºß¸Ë¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×
ºÇÂç8»þ´Ö¼Â»Ü¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç5Ê¬¤´¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Amazon¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¦¥©¥Ã¥Á¥ê¥¹¥È¡×µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤¬³«»Ï¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¡¢¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Twitter
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦Ç¤Å·Æ²¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¨¥ê¥¢¡ª¡ÖSUPER NINTENDO WORLD¡×2021Ç¯½Õ¡¢³«¶È¤Ø
¡¦¥¬¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼3ÉÊ¡ª¡¡¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¡Ö399±ß¥È¥ê¥ª¡×¤ËÊÑ¿È
¡¦¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤ËÂ£¤ëÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ªAmazon¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡× ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¸ø³« Âè1ÃÆ
¡¦ÌÀÃÒ¸÷½¨¤Ë¤è¤ëÃ°ÇÈ¹¶¤á¤Ç¹¶¤áÍî¤È¤µ¤ì¤¿»³²È¾ë¡ª»³²È¾ëÔ®¸ø±à¡Ê»³²È¿Ø²°¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡ÚµþÅÔ ÌÀÃÒ¸÷½¨¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡Û
¡¦À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë²È°û¤ß¤Î½¼¼Â²½¡¢10·î¤Î¥Ó¡¼¥ë¸ºÀÇ¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤É÷