»³¸ýÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡í¼ò¿»¤ê¡í¤ÎÆü¡¹¡¡¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¿ÆÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î»³¸ýÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎÈá¤·¤"¼ò¿»¤êÀ¸³è"¤Î°ìÃ¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£²Æü¸áÁ°£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¸Æµ¤¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë£°¡¥£·¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉÆÍ¤·¤¿¼Ö¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼«Âð¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°û¤ó¤ÀÎÌ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¡£¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç»ö¸ÎÁ°¤Î¼òÎÌ¤ÏÇþ¾ÆÃñ¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç£µ¡Á£¶ÇÕ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Æü¤´¤í¤«¤é¼«Âð¤ÇÈÕ¼à¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾ÆÃñ£²¡Á£³ÇÕ¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤ëÀ¸³è¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤ò¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¢Ìµ¿¦¤Ç¤¹¡×¤È¿½¹ð¡£»ö¸Î¸½¾ì¤Ï½é¤á¤ÆÄÌ¤Ã¤¿Æ»¤Ç¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤¬¥Ð¥ì¤ë¡£¡ØÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥«¥é¥À¤Ë¼ò¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤À¤ë¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¸åÂ³¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¦»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÆÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Âð¤«¤é¿ô¥¥íÀè¤Ë¤¢¤ë¿ÆÂ²¤Î²È¤Ë¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»ö¸Î¤µ¤¨µ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¶á¤¤µ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ï½¬Åª¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÈ¿Â§ÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÈ³¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÎÎÌ·º¤Ï£³Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï£µ£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡£¹ÔÀ¯È³¤â¤¢¤ê¡¢£°¡¦£²£µ¥ß¥ê¥°¥é¥à°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¤È£²£µÅÀ¤Î°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤¬²Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë£²Ç¯´Ö¤ÏºÆ¼èÆÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö»³¸ýÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÂáÊá¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯