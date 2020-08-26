¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢»ÊË¡È½ÃÇ¼õ¤±¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥ÈÉüµ¢´¿·Þ¤ÎÀ¼ÌÀ¡£¡Ö¤¿¤À¤·Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤ºï½ü¤·¤¿¤é¡×
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡ÊFortnite¡Ë¡×¤ÎApp Storeºï½ü¤ò¤á¤°¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ººÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤½¤ÎºÛÄê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢Epic Games¤¬Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï¤ì¤Ð¥¢¥×¥ê¤ò´î¤ó¤ÇApp Store¤ËÌá¤¹¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EpicÂ¦¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥Èºï½ü¤ò¼è¾Ã¤·¡¢Unreal Engine°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê³«È¯¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤Îº¹¤·»ß¤áÌ¿Îá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤ÏÁ°¼Ô¤ÏÇ§¤á¤º¡ÊºÛÈ½½ê¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ë¼è¾Ã¤·¤òÌ¿¤¸¤ë¤Û¤É¤Î¶ÛµÞÀ¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡¢¸å¼Ô¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÂè»°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤àÊóÉü¤Ë¶á¤¤¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï²¼µ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Apple¡Çs response to the Judge¡Çs temporary order pic.twitter.com/BXwvWcgiCB- Mark Gurman (@markgurman) August 25, 2020
¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖEpic¤ÎÌäÂê¤Ï´°Á´¤Ë¼«½ý¹Ô°Ù¡Ê¼«¤é¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤Æ¥¢¥×¥êºï½ü¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡Ö°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¡×¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆEpic¤¬App Store¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½å¼é¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¥²¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¸ÌÀ¤ÊÁ°¿Ê¤Î¤·¤«¤¿¡×¤À¤È¤¤¤¦Gonzalez-RogersÈ½»ö¤ËÆ±°Õ¤·¡¢È½»ö¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¼ê½ç¤òÆ§¤á¤Ð¡¢¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤¬iOS¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç´¿·Þ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Ë¤â¤Î½À¤é¤«¤¤É½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼«¼Ò¤ËÍÍø¤È°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°Õ¿Þ¤¬»Ç¤¨¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤¹¡£¡ÖEpicÂ¦¤Î¼«½ý¹Ô°Ù¡×¤ä¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¡¢ËÜÌ¿¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤¹¤ì¤ÐApp Store¤ËÌá¤¹¡×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇZoom½ÐÄî¤¹¤ëÁ°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢°ì·çÊÒ¤âÂÖÅÙ¤òÆð²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼çÄ¥¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò¤ÏUnreal Engine¤ò´Þ¤àEpic´ØÏ¢¤Î³«È¯¼Ô¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÁ´Ää»ß¤òÍ½¹ð¤·¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¼êÂ³¤¾å¤ÏÊÌ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎEpic Games¡Ê¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È±¿±Ä¡Ë¤ÈEpic International¡ÊUnreal Engine¤ò°·¤¦¡Ë¤Ï¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¤¸Epic¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Unreal Engine¤¬Â¾¤Î³«È¯¼Ô¤é¤Ë´÷Èò¤µ¤ì¤ÆÇËÌÇÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯´í×ü¤«¤éµß¤ï¤ì¤¿Epic¤â¡¢È¾Ê¬¤Ï¾¡¤Á¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ÅöÌÌ¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¤¬Epic¤ÎË¾¤à¤«¤¿¤Á¤ÇApp Store¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤«¤Ã¤³¤¦¤Ç¤¹¡£EpicÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈ¿¶¥ÁèÅª¤Ê·ÀÌó¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¤âº£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¿ôÎÁ²óÈò¤ò»Ï¤á¡¢¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºï½ü¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¸ÜµÒ¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤Ë¡ÄîÆ®Áè¤òÂ³¤±¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Source:Mark Gurman(Twitter)
Via:MacRumors