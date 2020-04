PS5のコントローラーの名前は「DualSense」に！白をベースとしたツートンカラーの外観も初お披露目

PS5のワイヤレスコントローラーの外観が明らかになった。白をベースとしたカラーリングで、中央下部やショルダー部分に黒を配している。△○×□の4ボタンは白だ。2つのアナログスティックの位置は、これまでどおりコントローラ下部につく。そして気になる名前は「DualSense」だ。

PS.Blogの発表によれば、新コントローラーはSHAREボタンに代わってCreateボタンを配置。具体的な内容こそ明らかにならなかったが、プレイヤーが自身のゲームプレイを元にしたコンテンツを作成し、それをシェアするこができるとのこと。またマイクは内臓する形になった。これによってボイスチャットをより気軽なものにする狙いがあるのだと思われる。中央部分のタッチパッドはDUALSHOCK 4から続投する。

PS5は2020年の年末商戦期に発売予定で、今回の発表でも同様のスタンスを貫いている。なお、先日、SIEはPS4用ソフト『The Last of Us Part II』や『マーベルアイアンマン VR』の延期を発表している。