¸µKARA¤Î¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó»àµî¡¡28ºÐ¡¡¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¡¡Á°Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×19Æü¤Ë¥Ä¥¢¡¼´°Áö
¡¡2016Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKARA¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¯¡¦¥Ï¥é¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄÌ¿®¼Ò¡¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹¾Æî¶è¤Î¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡Åö¶É¤¬¼«»¦¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿²Å¾¤¬¤ë´é¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¸µÎø¿Í¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥Î¤Ç¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¸µÎø¿Í¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢4·î¤Ë½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¼«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£5·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¼«»¦Ì¤¿ëÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£6·î¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÈøÌÚ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Öº£¤ÏÁá¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×2019¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢»Å»öÉüµ¢¡£KARA¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤ª¿¬¥À¥ó¥¹¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡9·î25Æü¤ËÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMidnight¡¡Queen¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£·î19Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÀÄ³¤¤ÎZepp¡¡Tokyo¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¹¾Æî¶è¤Î¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡Åö¶É¤¬¼«»¦¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿²Å¾¤¬¤ë´é¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¸µÎø¿Í¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥Î¤Ç¶¼Ç÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¸µÎø¿Í¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢4·î¤Ë½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¼«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£5·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç¼«»¦Ì¤¿ëÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£6·î¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÈøÌÚ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Öº£¤ÏÁá¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6·î26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Æ¥ìÅì²»³Úº×2019¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢»Å»öÉüµ¢¡£KARA¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤òÇ®¾§¤·¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤ª¿¬¥À¥ó¥¹¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡9·î25Æü¤ËÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMidnight¡¡Queen¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£·î19Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÀÄ³¤¤ÎZepp¡¡Tokyo¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£