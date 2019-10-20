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"If we get punished and thrown out, all be it, I don't care."
Defiant Haringey Borough manager responds after team walk off after alleged racist abuse vs Yeovilhttps://t.co/Drx1OJbhPM pic.twitter.com/NbqyhMgzs5
— Mirror Football (@MirrorFootball) 2019Ç¯10·î19Æü
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