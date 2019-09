【AFP=時事】ニューウエーブを代表する米バンド「カーズ(The Cars)」のフロントマン、リック・オケイセック(Ric Ocasek)さんが15日、死去した。75歳。ニューヨーク市警が明らかにした。



警察によると、オケイセックさんはニューヨーク市内で亡くなった。米紙USAトゥデー(USA Today)は、オケイセックさんの死に事件性はないと報じている。



カーズは80年代に「ユー・マイト・シンク(You Might Think)」「シェイク・イット・アップ(Shake It Up)」「ドライブ(Drive)」などのヒット曲を生み出し、2018年には「ロックの殿堂(Rock and Roll Hall of Fame)」入りを果たした。



【翻訳編集】AFPBB News