第91回アカデミー賞授賞式が現地時間24日、「クイーン+アダム・ランバート」のライブパフォーマンスで幕を開けた。

30年ぶりに司会者不在で開催されるとあって、どのようなオープニングになるか不明だった今年のアカデミー賞(通例では司会者のモノローグから始まる)。ふたを開けてみると、いきなり「クイーン+アダム・ランバート」のライブパフォーマンスからスタート! アダムと、クイーンのオリジナルメンバーのブライアン・メイ&ロジャー・テイラーが「We Will Rock You(ウィ・ウィル・ロック・ユー)」「We Are the Champions(伝説のチャンピオン)」の2曲を披露し、会場は大盛り上がり。故フレディ・マーキュリーさんの映像も舞台の大ビジョンに映し出され、熱烈なスタンディングオベーションが送られた。

クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの伝記ドラマである『ボヘミアン・ラプソディ』は、作品賞、主演男優賞(ラミ・マレック)、音響編集賞、録音賞、編集賞の5部門にノミネートされている。「クイーン+アダム・ランバート」のパフォーマンスに主演のラミや、『アリー/スター誕生』のレディー・ガガも感激の面持ちだった。(編集部・市川遥)

第91回アカデミー賞授賞式は、2月25日(月)午前8時30分よりWOWOWプライムにて放送中(夜9時より字幕版放送)