北九州のマックで中学生刺され死亡
『北九州のマックで中学生刺され死亡』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年3月10日
2025年1月11日
2025年1月9日
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中3殺傷事件で容疑者の男を再逮捕「優しかったパパ」の人生が暗転した瞬間
デイリー新潮が男の親戚宅を訪ねると、憔悴しきった様子が窺えたという
デイリー新潮
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中学生2人殺傷事件で男を再逮捕も「認めない」容疑を否認 北九州市
警察の調べに対し「認めない」と容疑を否認しているという
FBS福岡放送ニュース
2025年1月6日
2024年12月25日
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北九州市の中3殺傷事件 容疑者の中高時代は「普通の青年だった」
中学、高校時代を知る人は「おとなしい印象」「普通の青年だった」と語る
共同通信
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北九州市の中学生殺傷事件 容疑者の弁護人に2人を選出
小倉簡裁は25日までに、男の弁護人に2人を選出
共同通信
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北九州市の中学生2人殺傷事件 男の車や自宅から数十本の刃物
男の車や自宅から、合わせて数十本の刃物が見つかっていたことが判明
FNNプライムオンライン
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中3殺傷事件 逮捕された43歳男の自宅や車から刃物数十本を押収
男の自宅や車から、数十本の刃物が押収されていたことが新たに分かった
FBS福岡放送ニュース
2024年12月23日
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中3殺傷事件 逮捕前日に男が見せた異変「そわそわしてる感じの…」
事件2日後から逮捕前日、男とみられる人物がそば店で出前の注文をしていた
日テレNEWS NNN
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中3殺傷事件 容疑者を目撃したコンビニ店員は「異様な雰囲気」と語る
近隣のコンビニの常連客とされ、事件後も買い物する姿が目撃されていたそう
NEWSポストセブン
2024年12月21日
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北九州市の中学生殺傷事件から1週間 マクドナルド店員らが黙祷
現場のマクドナルドでは21日、事件発生時刻に合わせて店員らが黙祷
共同通信
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北九州市で中学生が刺殺された事件 同級生が語った男の印象「優しい」
容疑者の男について、高校時代の同級生は「優しい」印象だと言及
NEWSポストセブン
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中3殺傷 容疑者は取り調べに激高
男は警察の取り調べに対して、動機について答えていないことが判明
FNNプライムオンライン
2024年12月20日
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中学生2人死傷事件、容疑者の男には娘がいたか…近隣住民が目撃
近隣住民によると、容疑者の男には妻と娘がいたとみられるという
FNNプライムオンライン
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北九州・中学生2人殺傷事件の容疑者宅は「ゴミの山」出前配達員が証言
今週、容疑者宅にカツ丼を出前していたそば店の店長が取材に応じた
FBS福岡放送ニュース
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マクドナルドでの中学生殺傷事件 容疑者が取り調べで警察官に激高
20日、男子生徒への殺人未遂容疑で43歳男が送検された
FBS福岡放送ニュース
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中3殺傷事件 現場のマクドナルドは「ド地元」だったとタレントが告白
事件現場となったマクドナルドが「青春を過ごした場所」だったと告白
J-CASTニュース