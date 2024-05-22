中尾彬さんが死去
『中尾彬さんが死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年5月24日
-
中尾彬さん 死去する3日ほど前に30年来の友人に電話で伝えた最期の言葉
最後に会ったのは5、6年ほど前で、死去する3日ほど前に電話があったそう
現代ビジネス
-
中尾彬さん逝去、前妻との息子と「会いたい」と願うも…叶わずか
前妻と離婚後、中尾さんは一度も息子と顔を合わせていないと中尾さんの知人
NEWSポストセブン
2024年5月22日
-
中尾彬さんが心不全で死去 日活同期の高橋英樹「寂しくて涙もでないよ」
日活入社の同期・高橋英樹はブログで「大変！驚いています」とコメント
スポーツ報知
-
中尾彬さんが死去、最後のラジオ出演の様子「終始ニコニコとお話し」
最後のラジオ出演となった1月の放送回について文化放送Pが言及
Smart FLASH
-
中尾彬さんが死去 生前に妻・池波志乃としていた「別れの準備」
2018年に共著で「終活夫婦」を上梓するなど、別れの準備をしてきた中尾夫妻
女性自身
-
中尾彬さん死去、同期俳優の高橋英樹が追悼「寂しくて 涙もでないよ」
「長く長く付き合いたかったなあ！」「寂しくて涙もでないよ」と死を悼んだ
FNNプライムオンライン
-
中尾彬さんが81歳で死去 妻の池波志乃「眠るように息を引き取りました」
16日の夜中、「とても穏やかに本当に眠るように息を引き取りました」という
オリコンニュース
-
中尾彬さんが81歳で死去 おなじみの「ねじねじ」は1990年代に誕生
トレードマークの「ねじねじ」が誕生したのは1990年代
スポニチアネックス
-
俳優の中尾彬さんが81歳で死去 NHK大河ドラマなど数々の話題作に出演
大河ドラマ「義経」「龍馬伝」など数々の話題作に出演
日刊スポーツ