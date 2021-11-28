愛知県の中3男子が同級生に刺され死亡
『愛知県の中3男子が同級生に刺され死亡』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年3月23日
2021年12月15日
2021年12月14日
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中3刺殺事件 被害生徒の両親のコメント全文「絶対に許すことはできません」
「息子が亡くなったことを今でも信じられない、信じたくない気持ち」と吐露
メ〜テレニュース
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中3刺殺「すべてがどうでもよくなった」殺人などの非行内容で家裁送致
14日、殺人と銃刀法違反の非行内容で家庭裁判所に送致された
メ〜テレニュース
2021年12月5日
2021年12月4日
2021年12月2日
2021年12月1日
2021年11月29日
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愛知の中3刺殺 学校は逮捕の生徒の「いじめ回答」を教委に報告せず
学校がいじめに関するアンケートを教育委員会に報告していなかったと判明
日テレNEWS NNN
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愛知の中3刺殺事件 逮捕の生徒「10日前から殺すことを考えた」
およそ10日前から殺すことを考えた、と供述していることが分かった
FNNプライムオンライン
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中3刺殺事件 逮捕の生徒がアンケートに書いていた複数の不満
2月に学校が実施したアンケートで、複数の不満を訴えていたという
FNNプライムオンライン
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中3刺殺事件の「最大の疑問」 周囲も首かしげる犯行動機
加害生徒は、2人の間にトラブルがあったと供述しているという
FNNプライムオンライン
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愛知の中3刺殺事件 逮捕生徒「事件の約10日前に殺害を考えた」
男子生徒は、事件の約10日前に殺害を考えたという趣旨の供述をしたと判明
日テレNEWS NNN