日本シリーズ2021
『日本シリーズ2021』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年11月29日
2021年11月28日
2021年11月27日
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激闘の日本シリーズ、ネットでは「野球ファンとして幸せ」など称賛も
今シリーズは、すべての試合が2点差以下で決する激闘の試合が続いた
スポニチアネックス
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ヤクルトが20年ぶり6度目の日本一 延長12回で川端が勝ち越しの適時打
対戦成績を4勝2敗として2001年以来20年ぶり6度目となる日本一に輝いた
スポニチアネックス
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ヤクルトが20年ぶり日本一 胴上げされた高津臣吾監督「寒かった」
気温5度の中で胴上げされた高津臣吾監督は「寒かったです」とコメント
スポーツ報知
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日本シリーズ第6戦 延長突入の大熱戦に「お風呂に入れない」の声
1−1のまま延長12回まで突入し、試合時間は4時間30分を超えたという
スポニチアネックス
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山本由伸、Twitterでトレンド1位に「さすがにエースすぎる」
オリックスの山本由伸が午後9時過ぎ、Twitterのトレンド1位に
日テレNEWS NNN
2021年11月25日
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高津臣吾監督、史上初のバースデー日本一ならず 守護神マクガフが痛恨被弾
9回に登板した守護神マクガフが痛恨の左越え勝ち越しソロを被弾
スポニチアネックス
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「中嶋イリュージョン」さく裂 ジョーンズの代打V弾でオリックス逆転勝ち
中嶋聡監督はこの試合で、安達了一に代わってプロ3年目の太田椋を抜擢
スポーツ報知
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ヤクルト、逆転負けで高津臣吾監督53歳誕生日の日本一お預け
20年ぶりの日本一に王手をかけていたヤクルトだったが、5−6で逆転負け
スポーツ報知
2021年11月24日
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ヤクルト3連勝で20年ぶり日本一に王手 2−1で3勝1敗
対戦成績を3勝1敗とし、2001年以来20年ぶりとなる日本一に王手をかけた
スポニチアネックス
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「俺は化石になって…」清原和博氏、日本シリーズでの若手活躍に本音
若手が台頭する一方で松坂大輔氏が引退するなど、時代の流れを感じた清原氏
J-CASTニュース
2021年11月23日
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松坂大輔氏の日本シリーズ解説が話題「まるで予言者みたい」
吉田正尚に長打が出るといい流れを呼びそうだと語り、その通りの展開に
スポニチアネックス
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東京ドームが「ヤクルト仕様」に 日本シリーズ限定本拠地にファンも注目
ヤクルトの本拠地・神宮球場がアマチュア野球を開催中で使用できないため
フルカウント
2021年11月21日
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日本シリーズ第2戦 ヤクルトの勝利でセ・リーグが3年ぶりの勝利
セ・リーグの3年ぶりとなる日本シリーズ勝利で、連敗を13でストップ
スポニチアネックス
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「それはいいピッチャーの考え方」中畑清氏が松坂大輔氏にツッコミ
ゲスト解説の松坂大輔氏がバントについて「ありがたい」と語ったことに言及
スポニチアネックス