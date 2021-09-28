相葉雅紀が結婚
『相葉雅紀が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月5日
2021年10月3日
2021年10月2日
2021年10月1日
2021年9月29日
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二宮和也、結婚発表に「コーヒーをおごった」ファンびっくりの訳
報告を受けて思わずコーヒーをおごった、との内容がファンの間で話題に
J-CASTニュース
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嵐ダブル結婚発表のウラで「結婚を認められなかった」大野智の不遇
活動休止のきっかけとなった大野智の「不遇」に芸能プロ幹部は言及
週刊女性PRIME
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櫻井翔と相葉雅紀の結婚発表は既定路線？「25周年イベント」への布石か
芸能記者によると、芸能マスコミの間では既定路線だったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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櫻井翔・相葉雅紀、報道各社にチョコレート送り結婚報告
2人から報道各社に向けて、記念品のチョコレートが送られた
オリコンニュース
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櫻井翔と相葉雅紀がW結婚発表、山下智久の祝福コメントに反響
「おめでとうございます」「2人とも最高に優しいお兄さんでした」と祝福
ガジェット通信
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相次ぐジャニーズの結婚、関ジャニ∞は2025年大阪万博での大役後か
関ジャニ∞は大阪万博に絡み、「大阪観光シンボルキャラクター」を務める
スポーツ報知
2021年9月28日
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櫻井翔と相葉雅紀「ジャニ初の同時結婚」の裏に嵐復帰？全員結婚もあるか
嵐は2025年に活動を再開する予定があるという情報もあると芸能プロ関係者
FRIDAYデジタル
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「嵐」櫻井翔＆相葉雅紀がW結婚発表 ファンが感じた「前兆」
実はこの日、公式サイトのアーティスト写真が変わっていたと芸能リポーター
ABEMA TIMES
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「嵐大好きおじさん」塚地武雅が櫻井＆相葉の結婚祝福「ハピネース」
塚地武雅はTwitterで「いや〜おめでとうー！ハピネース♪」と祝福
日刊スポーツ
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櫻井翔＆相葉雅紀のW結婚発表 藤井貴彦アナのフォローに笑い
藤井貴彦アナは番組で、「ふたりそろって別々の結婚をした」のだと説明
デイリースポーツ
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櫻井翔と相葉雅紀がW結婚発表 国分太一も祝福「腰抜かすかと」
TOKIOの国分太一は「櫻井と相葉ちゃんが結婚！」とTwitterで反応
J-CASTニュース
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相葉雅紀の結婚発表コメント全文「これからの人生も、皆さまと共に」
「これからの人生も、皆さまと共に一生懸命生きていこう」と思うとコメント
オリコンニュース
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櫻井翔と相葉雅紀が結婚した？異例のダブル発表で勘違い相次ぐ
ネットでは祝福の声の一方で、勘違いしたとの声も続出
J-CASTニュース
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11月6日は一粒万倍日＆大安デー 芸能人の結婚発表がある可能性
一粒万倍日と大安が重なる吉日で、1年に数回しかないと大手芸能プロ関係者
Smart FLASH
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相葉雅紀が結婚、10年交際相手の素顔「関西出身、両親も大歓迎」
同誌は2017年に2人の熱愛を報じており、相手は関西出身で動物好きだという
Smart FLASH