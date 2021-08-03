U-24日本代表
『U-24日本代表』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年8月10日
2021年8月7日
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無念の涙を流した3位決定戦から一夜 久保建英の表情にネット反響
前日の東京五輪3位決定戦で無念の涙を流した久保健英も登場
スポニチアネックス
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久保建英の表情にファン「安心した」酒井宏樹が投稿した集合写真に反響
J-CASTニュース
2021年8月6日
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久保建英は過密日程に苦言「日程だけだと正直ありえないと思う」
久保建英は「日程だけだと正直ありえないと思う」と正直な気持ちを告白
デイリースポーツ
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久保建英の涙に感動の声 完敗直後の号泣に海外反応「悲痛な叫び」
日本の攻撃を牽引した久保建英は試合直後、ピッチにうずくまり号泣
FOOTBALL ZONE
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日本破れ久保建英が悔し涙「サッカーやってきて、こんな悔しいことはない」
久保建英は「結果論ですけど、どこか気の緩みがあったかもしれない」と言及
サッカーダイジェストWeb
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久保建英の号泣にファン騒然、「釣られて泣けてきた」などの声
メダル獲得を逃した試合直後に久保建英はピッチに突っ伏して号泣
THE ANSWER
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U-24日本代表がメキシコ戦のスタメン発表 53年ぶり銅メダル懸けた一戦
18時予定のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された
サッカーダイジェストWeb
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韓国サッカー関係者が指摘「日本の金メダル獲得の夢は傲慢」
FOOTBALL ZONE
2021年8月4日
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スペイン戦で露呈した久保建英の「弱点」ビジャレアル時代にも指摘
終盤になるにつれ、守備での貢献度が落ちるなど課題も見えたと筆者
theWORLD（ザ・ワールド）
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久保建英「悔しい思いは昨日で最後に」銅メダルへ向け決意の投稿
MF久保建英は一夜明け、インスタグラムのストーリーを更新
FOOTBALL ZONE
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五輪サッカー 吉田麻也とスペイン選手のシンクロに反響「なんかかわいい」
吉田麻也とミケル・メリーノが「シンクロ」する瞬間がカメラに捉えられた
J-CASTニュース
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東京五輪のサッカーで日本代表が敗戦 Wikipediaで荒らし行為、誹謗中傷も
Wikipediaでは、森保一監督を「無能監督」とするなどの荒らし行為が発生
J-CASTニュース
2021年8月3日
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呆然と座り込む久保建英に駆け寄る、2人のスペイン代表が見せた気遣い
試合終了後、久保建英はベンチの前で座り込み、しばらく立ち上がれず
サッカーダイジェストWeb
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久保建英と堂安律の交代に絶句 前園真聖氏「もう少し引っ張っても…」
Twitterで実況していた前園真聖氏は、久保建英と堂安律の途中交代に絶句
スポニチアネックス
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U-24日本代表がスペインに敗北 堀江貴文氏「観客居たら勝ててたな」
堀江貴文氏は同日、「観客居たら勝ててたな、、、」とツイート
スポニチアネックス
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「かなり危なかった」日本の攻撃にスペインのメディアも感服
スペイン紙MARCAは「延長戦にもつれ込んだのも致し方ない接戦だ」と報道
サッカーダイジェストWeb
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U-24日本代表、初の決勝進出ならず 久保建英「涙も出てこない」
初の決勝進出を目指すも、延長後半に決定的な1点を奪われ、0−1で敗れた
デイリースポーツ