福島・宮城で震度6強の地震
『福島・宮城で震度6強の地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年4月11日
2022年3月22日
2022年3月21日
2022年3月20日
2022年3月17日
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宮城・福島で震度6強「死を覚悟…」新幹線脱線、車内の状況
ある乗客は「新幹線ごと落ちて、もう死んじゃうんだろうな」と思ったそう
日テレNEWS NNN
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バイク走行中に地震発生し停電「信号も消えてしまったのは怖かった」
バイクで走行中、急に信号や街灯が消え、不安げにあたりを見回す様子も
まいどなニュース
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震度6強で家屋倒壊した福島県「東日本大震災よりひどかった」の声も
国見町の住宅街では、激しい被害を受けて倒壊した空き家も
日テレNEWS NNN
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東北新幹線脱線「点検に相当の時間かかる」17両のうち16両が脱線
17両のうち16両が脱線し、17日は終日、運転を見合わせ
日テレNEWS NNN
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東北新幹線・福島〜仙台間の3月内再開は困難か 震度6強地震で脱線など
JR東日本は、福島〜仙台間の3月内の運転再開は難しいとの見解を示した
FNNプライムオンライン
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震度6強、東北新幹線が脱線 那須塩原ー盛岡で不通続く
地震から半日以上が経っているが、17日午後4時現在も車両は停車したまま
FNNプライムオンライン
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宮城の実家は「食器などが割れたそう」伊達みきお、余震に注意呼びかける
宮城の実家について「色々と落ちてきて食器などが割れた様です。。」と報告
デイリースポーツ
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ANA、羽田から仙台・福島への線で臨時便設定 陸路一部不通を踏まえ
16日深夜に東北地方で発生した震度6強の地震の影響
乗りものニュース