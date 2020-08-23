山下智久が活動自粛
『山下智久が活動自粛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年11月3日
2020年11月2日
2020年11月1日
2020年10月16日
2020年10月13日
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未成年との飲酒などで謹慎の山下智久 女子高生側が今謝罪文を送った訳
13日の日刊スポーツによると、9月までに女子高生側が謝罪文を送ったそう
週刊女性PRIME
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山下智久に未成年アイドルが謝罪も ホテルの件はスルー？
女性は年齢を偽っていたことを山下側に謝罪していたと一部メディアが報道
東スポWEB
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未成年女性から謝罪受けるも…ジャニーズから気持ち離れつつあるか
同席した未成年女性から、年齢を偽ったことなどの謝罪を受けたと分かった
デイリー新潮
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山下智久と同席した未成年女性 20歳以上と偽ったことなどを謝罪
同席した未成年女性が、山下に書面で謝罪していたことが12日、分かった
日刊スポーツ
2020年9月25日
2020年9月22日
2020年9月18日
2020年9月11日
2020年9月2日
2020年8月25日
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テレビ局の「自主忖度」をリポーター明言 山下智久の復帰時期に言及も
山下智久らの報道を巡り、駒井千佳子氏はテレビ側が自主忖度していると明言
週刊女性PRIME
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「肉食系」山下智久 2014年には有名スパで性的サービス要求との報道も
山下は「とんでもないタフネスの持ち主」として知られていると関係者
東スポWEB
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山下智久が「お持ち帰り」か JKモデルに「美人局、売名行為」などの中傷
このJKモデルとされる人物に対するバッシングが加速していると筆者
日刊ゲンダイDIGITAL