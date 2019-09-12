ヤフーがZOZO買収へ
『ヤフーがZOZO買収へ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年9月23日
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前澤友作氏が株の売り逃げという意見に反論「何も知らないくせに」
前澤氏はTwitterで「ヤフーさんとの未来にかけたんだよ。経営判断」と反論
デイリースポーツ
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ZOZO前社長の前澤友作氏になぜ借金？現金化できない現状
前澤氏が所持していたのはZOZO株で、現金化しなければ使えなかったという
日刊SPA!
2019年9月21日
2019年9月17日
2019年9月14日
2019年9月13日
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前澤友作氏が会見に登場の孫正義氏に感謝「ご一緒できたこと忘れません」
「ステージご一緒できたこと忘れません」と会見に登場した孫氏に感謝
スポニチアネックス
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前澤友作氏がZOZO代表取締役を退任 去り際に見せた「野生児の勘」
ここのところ、打ち出す施策のほとんどがつまずいていたZOZO
JBpress
2019年9月12日
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前澤友作氏がテレビ生出演 Twitterは「やらなきゃよかった」
同日夜に生出演した番組で、Twitterは「やらなきゃよかった」と語った
デイリースポーツ
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前澤友作氏「彼女とも楽しく生きていたい」孫正義氏がイジる
孫正義氏も登壇し、前澤氏が「彼女とも楽しく生きていたい」と語ったと暴露
スポーツ報知
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前澤友作氏の退任発表で社内は騒然「辞める予想なかったみたいで」
同日8時45分にZOZO社員に退任を伝えた際、社内は騒然となったという
スポニチアネックス
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前澤友作氏が社長退任を決めた理由「宇宙にどうしても行きたい」
退任を決めた理由について「宇宙に行くためのトレーニングが必要で」と説明
スポニチアネックス
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前澤友作氏が会見で感極まる 言葉に詰まる場面も
ヤフーとの資本業務提携が発表されたとき「社内は騒然としました」と言及
デイリースポーツ
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ZOZOの子会社化を目指すヤフー 営業利益は「爆増」との見通し
ヤフーは10月にもTOBを開始し、ZOZOの子会社化を目指すとしている
ABEMA TIMES
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前澤友作氏が記者会見に出席 前身会社の名前にちなんだTシャツを着用
同日の会見には、ヤフー社長兼CEO、ZOZO新社長兼CEOとともに出席した
デイリースポーツ
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前澤友作氏の辞任にメリット？古市憲寿氏「イメージ下がった部分も」
「前澤さんが退くってある種いいことかなって思って」と持論を展開
東スポWEB
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ヤフーがZOZOを買収へ ニュースで知ったZOZO社員の反応は
社員は突然のトップの退任について、ニュースで知ったという人が多いようだ
日テレNEWS NNN
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ヤフーとの資本業務提携でZOZO前澤友作氏が退任へ 新社長は澤田宏太郎氏
ZOZOの前澤友作社長はSNSで「僕自身は新たな道へ進みます」と退任を表明
ABEMA TIMES
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ZOZO前澤友作氏が退任へ 紹介された新社長・澤田宏太郎氏の経歴
前澤氏は代表取締役を退き、後任として澤田宏太郎氏が就任するという
オリコンニュース
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ZOZO前澤友作社長 ヤフーとの資本業務提携と代表取締役退任を発表
自らも代表取締役を退任することを明かし、「新たな道へ進みます」と説明
スポニチアネックス