東日本大震災から8年
『東日本大震災から8年』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年3月15日
2019年3月12日
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著名人やメディアが風評被害に加担してしまう現実
著名人やメディアが根拠の不明な情報を流している事実もある、と記者
ABEMA TIMES
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大川小で78人中4人だけ「奇跡の生存者」となった元児童の8年の変化
生存児童は4人で、そのうちの1人は気持ちの変化を繰り返してきたと語る
週刊女性PRIME
2019年3月11日
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台湾・蔡総統、日本語で3.11追悼「日本を思う気持ちに時差なし」
日本語で「台湾が日本を思う気持ちに時差はありません」とツイート
中央社フォーカス台湾
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サンドウィッチマンの伊達が震災8年に思い「人間は忘れてしまう」
「報道も減り、人間は、どうしても忘れてしまう」などとコメント
日刊スポーツ
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東日本大震災から8年 地震発生の14時46分に合わせ各地で黙とう
岩手県大槌町では今も身元が分かっていない66人の遺骨に町長らが花を供えた
日テレNEWS NNN
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2011年3月11日 被災地のテレビ局で気象キャスターが経験したこと
地震直後は電話がつながらず、ほとんど情報がつかめなかったという
tenki.jp
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1日でも早く家族の元へ 東日本大震災で検死を担当した歯科医の想い
1日でも早く家族の元へと返すことが自身の務めであると語った歯科医
デイリー新潮
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「悲劇だけを切り取る」カンニング竹山が震災めぐる報道に苦言
震災の「悲劇」だけを切り取るメディアの報道姿勢に苦言を呈した竹山
東スポWEB
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「私に何ができるのか」福原愛さんが語る東日本大震災を巡る心の葛藤
「私にとって何ができるのか、ずっと考えてきました」という福原さん
スポニチアネックス
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東日本大震災で賠償金をもらえなかった被災者「格差」が暗い影落とす
「原発被災者」に対する東電からの賠償金は、最大で1億円を超えるという
日刊SPA!
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東日本大震災から8年が経過 本田圭佑「石巻にまた行きます」
「石巻を訪問したときの恐ろしい光景は忘れてないです」と綴った本田
ゲキサカ
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ご飯を炊いたりカレーもできる 災害時のポリ袋料理
ポリ袋の中に白米を入れて空気を抜き、湯煎をすればご飯を炊くことが可能
NEWSポストセブン
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震災から8年 夢の中で亡き妻からの言葉に救われた夫の生きる希望
妻と娘の死後、夢に出てくる2人に会うことが男性の心の支えだという
デイリー新潮
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田中将大が震災発生8年にコメント「記憶と経験を後世に」
「震災の記憶と経験を、しっかりと後世に伝えていく」などとつづっている
フルカウント
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11日で東日本大震災から8年、行方不明者は2533人に上る
8日の時点で、岩手、宮城、福島を中心に死者1万5897人、行方不明者2533人
共同通信