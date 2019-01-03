第69回紅白歌合戦
『第69回紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年1月31日
2019年1月25日
2019年1月20日
2019年1月17日
2019年1月9日
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広瀬すずの紅白司会 NHKが番組宣伝のためにキャスティングか
NHKは広瀬の2019年上半期の朝ドラ主演を1年以上前に発表した、と芸能記者
日刊ゲンダイDIGITAL
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「ぐだぐだ」よりも…広瀬すずの紅白司会に見る問題点
青さや「ぐだぐだ」感もあったが、本当の問題はNHK側にあったと筆者は指摘
デイリー新潮
2019年1月8日
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紅白離れに一役買った米津玄師 見せつけた歌手としての実力
歌声に真偽の目も向けられていたが、放送後のネットは絶賛の声が殺到
デイリースポーツ
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批判も織り込み済みか「過剰な演出」を選んだNHK紅白の狙い
テレビ局関係者は演出に「若年層を狙ったものと考えられます」とコメント
デイリー新潮
2019年1月7日
2019年1月6日
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2017年のときとは違う？櫻井翔が紅白司会陣に見せた気遣い
審査員の席が司会陣に分かりにくかったため、リハでスタッフにカンペを依頼
デイリー新潮
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公私混同？紅白副音声で号泣した雨宮萌果アナに厳しい声も
aikoの歌唱中に感極まって泣いてしまい、鑑賞に夢中になっていた雨宮アナ
デイリー新潮
2019年1月5日
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テレビに映らない紅白舞台裏 ISSAがひた隠していた足の激痛
過密スケジュールで身体はボロボロ、裏では足を引きずっていた、と関係者
女性自身
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紅白で音域を低くして歌った松田聖子 ネット上ではがっかりする声
半音や全音下げどころではなかったため、観ていた人たちも驚いた模様
女子SPA！
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米津玄師 紅白歌合戦の生出演で3つの疑惑を完全払拭
「顔出しNGはどうクリアされたのか」「桑田佳祐との騒動」「口パク」の3つ
NEWSポストセブン
2019年1月4日
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紅白で米津玄師が初歌唱の美術館 入館者数が2018年の5割増に
1〜3日の入館者数は、2018年の5割増だったことが4日に分かった
日刊スポーツ
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「筋肉体操」で紅白出場の武田真治「本業が分からなくなってきた」
「筋肉体操」で紅白に出場し、最近筋肉を取り上げられることが多いと武田
デイリースポーツ
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ゆずが紅白で取材対応なし 批判が続出した「重大発表」が原因？
関係者らは2018年末に「重大発表」を予告し、解散騒動を招いたことを指摘
東スポWEB
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米津玄師が紅白歌合戦でテレビ初歌唱 サザンに次ぐ視聴率44.6％
歌手別のトップはサザンオールスターズが記録した45.3％
スポニチアネックス