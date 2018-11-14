プロ野球契約更改2018
『プロ野球契約更改2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月27日
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ソフトバンクの福田秀平が年俸3600万円でサイン「見えない部分も考えて」
今季は打率.263という成績を残し、800万円UPの推定年俸3600万円でサイン
フルカウント
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オリックスの安達了一が2600万円増で契約更改 3年の年俸変動制でサイン
「9000万円です」と、今季から2600万円アップで更改したと明かした
スポニチアネックス
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広島が5年連続の全選手一発更改 日本選手7人が1億円の大台超え
5年連続で保留者なしの一発更改となり、今季新たに1億円に到達したのは3人
デイリースポーツ
2018年12月24日
2018年12月21日
2018年12月19日
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中日が松坂大輔と来季契約を結ぶ 8000万円プラス出来高払いで合意
19日、球団を通じて、正式に来季契約を結んだと発表した
スポニチアネックス
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巨人の岡本和真が8000万円で契約更改、球団史上最高567%アップ
今季の推定年俸は1200万円だったため、球団史上最高の567％アップとなった
デイリースポーツ
2018年12月6日
2018年12月5日
2018年12月4日
2018年11月30日
2018年11月29日
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巨人・阿部慎之助が3季ぶり捕手復帰へ「キャッチャーで終われたら」
今季は一塁での出場が多かったが、来季は3季ぶりに捕手に復帰
スポニチアネックス
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巨人・吉川尚輝は2800万円で契約更改 年俸1380万円から1420万円の増額
今季推定年俸1380万円から1420万円増となる、推定年俸2800万円でサイン
スポーツ報知
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日本ハム・清宮幸太郎が初の契約更改 アップ提示を受けてサイン
今季推定年俸1500万円からアップ提示を受けてサインし、球団の高評価に笑顔
フルカウント