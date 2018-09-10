塚原千恵子
1947年8月12日生まれ。長崎県出身。元オリンピック女子体操選手で指導者。夫は塚原光男、息子は体操選手の塚原直也。日本体操協会の女子体操強化本部長。
2019年3月31日
2018年12月22日
2018年12月18日
2018年12月14日
2018年12月13日
2018年12月12日
2018年12月11日
2018年12月10日
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「個人を陥れるつもりない」塚原夫妻の復職を受け宮川紗江の父が言及
第三者委はパワハラを認定せず、日本体操協会は塚原夫妻の復職を発表した
デイリースポーツ
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塚原夫妻へのパワハラ告発問題 第三者委が認定せず職務停止を解除
日本協会が、パワハラはなかったとする第三者委の報告を基に対応を協議した
スポニチアネックス
2018年9月22日
2018年9月14日
2018年9月13日
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塚原夫妻に1984年から不信感 有望な選手の代わりに生徒追い出す
有望な選手を朝日生命クラブに引き抜くことは1984年からあったと元監督
日刊ゲンダイDIGITAL
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職務停止となっている塚原千恵子氏 代行で田中光氏が指揮を執る
10月25日開幕の世界選手権は、田中光氏が女子代表の指揮を執ると分かった
スポニチアネックス
2018年9月12日
2018年9月11日
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塚原光男氏と千恵子氏が今期限りで退任へ「メディアも一切出ない」
妻の千恵子氏とともに役職を任期いっぱいで退任し、続投はしないと明言
スポニチアネックス
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塚原千恵子氏は一時職務停止にショック 夫の光男氏がスッキリで言及
妻の千恵子氏は一時職務停止に「相当ショックを受けていた」と明かした
スポーツ報知
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塚原光男副会長の「権力闘争」発言に具志堅幸司氏が厳しく指摘
具志堅幸司氏は「まったくそういう意識はない」と否定した
スポーツ報知