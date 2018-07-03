ロシアW杯ベルギー戦
『ロシアW杯ベルギー戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年7月17日
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ベルギー戦で骨折していた長谷部誠 中国ネットでは疑念の声も
中国ネットでは「何かの間違いじゃないの？」といった疑念の声が浮上
Record China
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長谷部誠、ベルギー戦で腰が折れていた 石橋貴明が番組で明かす
2点目のゴールを決められた際に競った長谷部は、衝撃で腰を骨折したという
デイリースポーツ
2018年7月8日
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ベルギー代表の控えGKミニョレ 日本戦の舞台裏で見せた神対応
シャツが欲しいとスタンドでアピールしていたファンをSNSで捜索
FOOTBALL ZONE
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川島永嗣へのバッシングに警鐘 GKをやろうという子どもが消える
「叩いてばかりの風潮には危機感を抱く」と元U-20ホンジュラス代表GKコーチ
J-CASTニュース
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乾貴士の無回転シュートは「たまたま」だった ベルギー戦を回顧
W杯ベルギー戦での自身のゴールについて「今までで一番」だったと回顧
Sports Watch
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日本代表のベルギー戦 張本勲氏「世界で通用しないサンプル的なゲーム」
「アジアで通用して世界で通用しないサンプル的なゲーム」と示した張本氏
スポーツ報知
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長友佑都 ベルギー戦後に届いたザッケローニ氏からのメール
「君たちの監督だったことを誇りに思う」と伝えられたという長友
サッカーダイジェストWeb
2018年7月5日
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試合後、ピッチで号泣した昌子源 「子育ての終了を痛感」と父
父親は「悔しいのと何もしてやれない思いが交錯して不思議な感覚」と説明
日刊ゲンダイDIGITAL
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「日本戦が後押しに」ベルギー監督、ブラジル戦で死闘の再現狙う
ベルギーのマルティネス監督は「日本戦が大きな後押しとなる」と語っている
FOOTBALL ZONE
2018年7月4日
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「状況変えるのはベンチの采配」ベルギー指揮官が分析する日本戦
日本に2点をリードされた際、状況を変えられるのはベンチの采配だったそう
Sportiva
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三浦知良がベルギー戦を生観戦「言葉を失うくらいの感じだった」
生中継で観戦したそうで、「言葉を失うくらいの感じでしたね」とコメント
デイリースポーツ
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大きすぎたミス…ザッケローニ氏が日本代表のベルギー戦を分析
ザッケローニ氏は、3点目の失点シーンで日本は大きなミスを犯したと指摘
スポニチアネックス
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ベルギー戦後のロッカーに称賛 日本サッカー協会「これが日本流」
JFAによると、チームスタッフが清掃して感謝の言葉を残したという
スポニチアネックス
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日本代表の戦いぶりを中国ネットが称賛「初めて尊敬の気持ちを抱いた」
ベルギーを追い詰めた日本の戦いぶりに、中国ネットでは称賛の声が続出
サーチナ
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昌子源「ほんまにしんどい」 防げなかった決勝ゴールを回想
「本当に自分の目の前で決められた」「しんどい。ほんまにしんどい」と昌子
スポーツ報知
2018年7月3日
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日本代表引退を表明した長谷部誠 サポーターから感謝とねぎらいの声
長谷部の決断にサポーターからは感謝とねぎらいの声が集まった
スポニチアネックス
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涙しながらゴミ拾いする日本人サポーター 中国「称賛しなければ」
日本のサポーターらは試合後、涙を流しながらもゴミを拾ったと説明
Record China
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ベルギーに惜敗した日本代表の健闘 中国のサイトで異例の扱い
規律検査委のサイトは「奇跡まであと一歩だった。栄えある敗北」とたたえた
読売新聞オンライン
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優勝候補ベルギーを追い詰めた西野Jに海外ファン「真のサムライ」
優勝候補のベルギーに大健闘したことは、W杯公式Twitterでも讃えられた
THE ANSWER
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日本代表のラストプレーに海外評論家らが疑問「理解できない」
激闘に称賛が集まる中、ラストプレーに関しては海外評論家から疑問の声が
FOOTBALL ZONE