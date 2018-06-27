富山市の発砲事件
『富山市の発砲事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月6日
2018年10月29日
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富山の交番襲撃事件 警備員を殺害したとして元自衛官を再逮捕
富山県警は29日、警備員を殺害した疑いで元自衛官の男を再逮捕した
共同通信
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富山市の発砲事件 容疑者は「警官なら誰でも」という趣旨の供述
警察は10月に富山市の元自衛官の容疑者を強盗殺人などの疑いで逮捕した
ライブドアニュース速報
2018年7月9日
2018年7月2日
2018年6月30日
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富山市の交番襲撃事件 男は事件当日刃物を持って電車通勤か
当日、バイト先に電車通勤し、そこから交番まで徒歩で行ったとみられている
読売新聞オンライン
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富山の発砲事件 元自衛官の男と死亡の警察官に面識なし
逮捕された元自衛官と死亡した警察官に面識がないとみられることが分かった
ライブドアニュース速報
2018年6月29日
2018年6月28日
2018年6月27日
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弱者を標的にする通り魔的犯罪者 富山市発砲は小学生狙いだった可能性
現行犯逮捕された男は交番を襲撃したあと、小学校がある方向へ逃走
東スポWEB
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富山で警官らが殺害された事件 容疑者は夜中にどなり声
近隣住民から「いい子だった」との声もあったが、夜にどなり声を聞いた人も
読売新聞オンライン
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富山市で起きた発砲事件 直前にバイト先の店長ともめ殴る
男は事件直前に、バイト先で店長と揉めて殴ったなどと家族に伝えていたそう
ライブドアニュース速報
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富山の交番襲撃 腰と拳銃つなぐ「つりひも」切るため凶器所持か
警察官の拳銃の「つりひも」が切られていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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警官の拳銃を奪い発砲 男の知人が語る人物像「すぐ手を出すという感じ」
男について中学時代の同級生は、「すぐ手を上げるという感じ」と語った
日テレNEWS NNN