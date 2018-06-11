NEWS小山慶一郎が活動自粛
『NEWS小山慶一郎が活動自粛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年12月19日
2018年7月18日
2018年7月13日
2018年7月7日
-
NEWSの小山慶一郎がTV出演 羽鳥慎一が背中叩いて送り出す
頭を深々と下げて登場し、羽鳥慎一が背中を叩いて送り出す場面も
モデルプレス
-
小山慶一郎の「夜の顔」を女性が暴露 飲まされ気づいたら部屋に
テキーラのショットを数えきれないほど飲まされ、記憶をなくしたという
Smart FLASH
2018年6月30日
2018年6月27日
2018年6月26日
-
「覚悟を決めて」飲酒騒動のNEWS小山慶一郎が27日から芸能活動を再開
小山は「覚悟を決めて、この道を進むことをお許しください」とコメント
オリコンニュース
-
山下智久にNEWSの不祥事を直撃 マネージャーが記者を制止
NEWSが大変な状況だと言うと、途端にマネージャーが記者を制止
週刊女性PRIME
2018年6月23日
-
NEWS騒動はまだ終わらない 「問題は小山慶一郎」との指摘も
「問題はやはり小山だと思いますよ」 と広告代理店関係者
週刊女性PRIME
-
「NEWSな2人」3週間ぶりに放送 小山慶一郎のシーンはカット
騒動を受けて8日放送回より休止していたが、22日、3週間ぶりに放送された
モデルプレス
2018年6月21日
2018年6月20日
-
小山慶一郎の代役を務めた増田貴久 ラジオ番組での選曲に感激の声
NEWSのデビュー曲「NEWSニッポン」の4人バージョンや最新曲などをオンエア
オリコンニュース
-
NEWS未成年飲酒の余波 手越祐也のブログ炎上、女性には嫌がらせ
小山と加藤参加の飲み会の音声を流出させた女性を特定し、ファンが嫌がらせ
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年6月18日
2018年6月15日
-
「全員お酒に要注意」NEWSの騒動でゲッターズ飯田の過去発言に注目
2017年1月の番組でNEWSに「全員、お酒、要注意なんです」と忠告していた
J-CASTニュース
-
NEWSに相次ぐ未成年飲酒報道に「もう無理」ファン激減か
小山慶一郎の一件で、ファンをやめる人たちが一気に増えたと芸能プロ関係者
東スポWEB