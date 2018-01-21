西部邁
西部邁は日本の保守派の評論家。1939年3月15日生まれ、北海道出身。
2018年8月17日
2018年7月12日
2018年5月1日
2018年4月26日
2018年4月7日
2018年4月6日
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自殺ほう助で逮捕された容疑者 西部邁さんの死亡当日に語った内容
西部さんが自殺した当日に、番組関係者として東スポにコメントしていた
東スポWEB
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西部邁さんの長女が逮捕の2人に言及「本当に申し訳なかった」
2人と面識があったという西部さんの長女が6日朝、取材に応じた
日テレNEWS NNN
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西部邁さんの自殺ほう助で2人が逮捕 長女「断ってほしかった」
西部さんの長女が5日夜に取材に応じ、2人と西部さんに親交があったと話した
読売新聞オンライン
2018年4月5日
2018年3月22日
2018年3月14日
2018年1月22日
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評論家の西部邁さんが自殺か 友人に「年明けに死ぬ」と打ち明けていた
東京都大田区の多摩川に飛び込んだとみられ、河川敷では遺書が見つかった
スポーツ報知
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西部邁さんが入水自殺か 14年に妻に先立たれ周囲に自死への憧憬明かす
河川敷には遺書が残されており、警視庁は入水自殺の可能性があるとみている
スポニチアネックス