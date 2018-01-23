小室哲哉が引退発表
「週刊文春」で看護師との不倫疑惑を報じられた小室哲哉が、騒動の責任をとる形で「僕なりのけじめとして引退を決意しました」と発表した。
2020年7月18日
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2018年1月23日
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女性自身
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日刊スポーツ
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ABEMA TIMES
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